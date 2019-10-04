警「實彈開火」28死！失業大學生「口袋剩6元」　伊拉克人爆氣上街示威　

▲伊拉克民眾連續3天上街頭示威。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

伊拉克民眾不滿政府腐敗和失業率居高不下，連續3天上街示威，成千上萬憤怒民眾在首都巴格達和南部多個城鎮走上街頭，與維安部隊爆發激烈衝突。巴格達當局已經下達戒嚴令，軍警朝群眾發射催淚瓦斯和實彈，據悉死亡人數已經上升至28人。

▼示威者拾獲空彈殼，指控軍警對平民使用實彈。（圖／路透）



法新社報導，伊拉克鎮暴警察和軍隊動用軍用車輛，以自動武器朝人群前方的地面開火驅離，部分彈頭彈跳射入群眾，造成多人中彈受傷。報導指出，連續3天示威遊行後，已經有包括2名警察在內的28人喪命，另有超過1000人受傷。

報導指出，在過去3天中，超過一半遇難者在伊拉克南部城鎮納西里耶（Nasiriyah）遇害，光是3日就有6名示威者遭槍殺，數十人受傷；附近城鎮阿馬拉（Amarah）同樣發生嚴重流血衝突，據醫護人員和維安官員消息，3日至少有4人被射殺。

3日稍晚，在巴格達南方150公里的迪瓦尼亞（Diwaniyah）也有2名示威者和1名警員被殺。當地政府隨後宣布實施戒嚴。這場示威抗爭最早始於1日始於首都巴格達，隨後在什葉派為主的南部地區遍地開花，已有多個城市宣布戒嚴，但示威者仍湧上街頭抗爭。

報導提到，儘管面對催淚瓦斯和實彈射擊，巴格達民眾仍聚集在政府石油與工業部大樓外，並朝巴格達具有代表性意義的解放廣場（Tahrir Square）遊行前進，大多數人身上攜帶伊拉克三色國旗。

一名失業的22歲大學畢業生阿里（Ali）向記者說，「我口袋裡只有250里拉（約20美分或6元新台幣），政府官員卻私吞好幾百萬，我們會繼續抗爭，直到這個政府垮台為止。」

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼巴格達民眾無視宵禁，夜間仍集會示威。（圖／路透）

