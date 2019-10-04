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港府擬推動「禁蒙面法」　民陣：最該禁的就是警隊

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▲▼香港反送中,10/3遊行。（圖／路透）

▲民陣反對港府推動《禁蒙面法》。（圖／路透，下同）

 記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中風波越演越烈，有消息指出，港府將會引用緊急法為禁止《蒙面立法》，且最快明天就會公布決定。對此，香港民間人權陣線3日在臉書指出，民眾在遊行戴口罩和工業用面罩是為了保障生命安全，且最應該要禁止蒙面的就是「香港警隊」。

香港「禁蒙面法推動組」召集人葛珮帆3日受訪時表示，政府必須採取任何方法應對目前困局，而訂立《禁蒙面法》是其中一個選擇，社會已無法容忍任何暴力情況，立法可加強威嚇力，使青年不再參與非法行為，同時還有助於警隊的執法。

不過，民陣晚間5點在臉書專頁以「禁止蒙面，由警隊做起」為題指出，《緊急法》是殖民惡法，港府一旦開先例，「等於宣告香港特區一國兩制，只是中國殖民地」，所以必須廢除殖民時代遺留的緊急惡法。

▲▼香港反送中,921遊行。（圖／路透）

民陣表示，《禁蒙面法》是侵害民眾的人身安全、表達自由和宗教自由，因為「民眾在遊行現場佩戴口罩和工業用面罩，最大原因是保障生命安全，免受催淚彈毒害」，佩戴面罩本身也可以是表達訴求的方式。

「第一個應該禁止蒙面的是香港警隊」，民陣認為，港警最近的行動中，多次濫用致命武力，甚至以「實彈行刑式意圖殺害一名僅手持膠水管的中學生，卻因為警隊遮蔽警員編號、蒙面而令公眾無法監察警隊，無法作出投訴、追究。」他們希望不蒙面的榜樣是由前線警員開始做起。

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