房產專家Sway：不建議買遠雄建設房子　掏空、工安意外頻傳「為何要買遠雄的東西？」　

▲ 遠雄集團創辦人趙藤雄。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／台北報導

遠雄弊案，讓民眾信心盡失，房產專家Sway表示「不建議買遠雄建設房子」，不該買的就是不能買，他不理解消費者為何還要買遠雄的東西，包含壽險與房產？

Sway指出，民眾對遠雄評價的改觀，讓賣房狀況受到影響，就連金管會也認證遠雄賣房狀況不好。遠雄人壽投資的「遠雄國匯」建案位於新莊副都心，金管會曾表示，因遠雄人壽已多次申請展延，但都沒有達到銷售目標，還有將近9成空屋，而這些建案因以人壽做為名義，人壽不能持有過多未出售不動產，金管會限期要遠雄加速出售，「這是連金管會也認證的賣很爛」。

請繼續往下閱讀...

Sway表示，遠雄的問題之一就在於工安事故頻傳，加上曾被抓到工安事故隱匿未報，也影響到外界對於遠雄的信心。

Sway直批，遠雄掏空公司的情事，在被金管會懲處後，依舊繼續，創辦人趙藤雄行為也沒變，他對遠雄的看法，在趙藤雄過世之前都不會改觀。

Sway先前受訪時曾指出，掏空是遠雄最常發生的問題，發生工安意外導致工人死亡，也是很常見的，這幾年不少遠雄蓋的建案都有死人，大巨蛋狀況大家早就知道，可是還是有人支持遠雄，「這些人的腦袋，我很想打開來看看，裡面裝的是啥東西。」