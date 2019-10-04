4警遭刺殺亡！巴黎警察總部員工揮刀砍殺　凶手當場被擊斃

▲巴黎警察總部發生4死攻擊事件 。（圖／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

位在巴黎的警察總部3日下午發生持刀攻擊慘案，一名男子在警署內持刀攻擊警員，造成了至少4名員警慘死，凶嫌遭警方當場開槍擊斃。事發地點靠近巴黎聖母院，警方封鎖附近街區，並關閉鄰近的城島地鐵站（Cite Metro station），至於凶嫌的犯案動機仍在調查。

CNN報導，這起襲警事件發生在下午午餐時間前後，凶嫌疑似持陶製刀械逃過安檢進入大樓，緊接著發動攻擊，揮刀刺殺4名警員，受害人為3男1女。內政部長（Christophe Castaner）指出，目前還有一名傷者正在進行手術。

▲一名在警察總部擔任行政職的員工行兇後被擊斃。（圖／路透）

據了解，該名男子現年45歲，自2003年起就在警察總部擔任行政職，先前並未出現任何問題。檢察官雷米（RémyHeitz）表示，目前已經派人到凶嫌住處進行搜查，其他相關調查也會馬上展開，會盡快釐清凶嫌動機。

一名當時正在警局的員工席亞曼迪（Emery Siamandi）說，他當時在樓梯上，「一聽到槍響後就覺得怪怪的，之後就看見3名女警痛哭失聲，一開始還以為是有員警開槍自殺，沒想到後來才得知有員警被刺殺了，現場還有一名男警跪地哭泣，正是他開槍擊斃凶嫌。」

事發後，巴黎市長安娜•伊達戈隨即在推特上公開寫道，「多名警察在襲擊事件中死亡，巴黎為此哭泣，我們將向遇難者致敬。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也立即趕赴現場，法國總統府指出，總統希望展示對警員的支持，和與他們團結一致。