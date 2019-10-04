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快破船只要人！船東守岸邊「漁工遺體上岸」淚崩：跟我12年了像家人

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記者鄒鎮宇／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，3艘正在下方等待加油的漁船瞬間被壓入水中，導致6名漁工搶救不及命身亡。新臺勝266的船東江國隆目睹船沉的畫面，此後都在岸邊守候，直到最後一具遺體上岸，確認是跟他多年的漁工後，在遺體前淚崩說「（這些漁工）都像家人一樣」。

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂時，「新臺勝266號」、「新臺勝366號」、「新臺勝33號」等3艘船直接被斷橋砸中，當時新臺勝266號的船東江國隆正在岸邊等待，親眼目睹船隻跟漁工一起沉入水中，「連喊叫人趕快跑出來都沒有時間」，只好在13號碼頭旁等待救援，並在最後一名移工的遺體被打撈出來前都沒闔眼休息。

▲▼江姓船主急哭…催林佳龍快救人「漁工是我家人」。（圖／記者游芳男攝）

▲船東江國隆寧願船被破壞，也要救像家人的漁工。（圖／記者游芳男攝）

等待救援期間，江國隆表示，他不要船只要人，「（船）翻正之後，我全部東西都要夾掉了，因為你人沒有找到，就繼續一層一層把它撥開，撥到最底層，有找到人再說。沒有找到人還是要繼續敲旁邊，旁邊繼續打開」，希望救援隊可以不在意船體，快速破壞船體、爭取救援時間。

江國隆表示，漁工最長跟了他16年、最少5年，早就和家人一樣，便低下頭痛哭。他的妻子也說，很希望有奇蹟發生，因為漁工從很遠的地方來到台灣工作，「我們也很捨不得」。

但無奈，最後一具遺體被打撈上岸後，江國隆面色凝重地走到岸邊，看著曾經一起視訊、聊天及工作的夥伴躺在地上，直接崩潰痛哭，並脫下帽子致意。

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