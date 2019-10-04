大雷雨襲南投、雲嘉南高屏！中南部4縣市「大雨特報」來了

▲大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局16時00分發布大雨特報。氣象局提醒，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（4日）天屏東地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另外，氣象局16時14分針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

【16:41更新】氣象局16時34分針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。



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大雨特報地區：

南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣

大雷雨示警區域：

南投縣：竹山鎮

雲林縣：斗六市、古坑鄉

嘉義市：東區

嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉

台南市：白河區、東山區

高雄市：旗山區、美濃區

屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉

▲大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天天氣穩定、各地陽光普照，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，到山區活動請稍加留意；溫度方面，各地清晨低溫約24到26度，高溫約32至34度，外出請多補充水分。另外，根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，局部短時間可能達紅色警示等級；北部空品區為「紅色警示」等級。

週六、下週日（5日、6日）東北風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中在東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下週一至下週三（7日至9日）東北風減弱，水氣稍減少，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。