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先探／謝金河：股王既出，誰與爭鋒

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

這幾天有兩則重要的產業訊息，一是經過一個月蒐證後，台積電在美國、德國、新加坡對競爭對手格芯（GlobalFoundries）提出法律侵權訴訟，控告格芯侵犯台積電包括四○奈米以下到十二奈米等製程的廿五項專利，並要求法院採取禁制令，格芯八月下旬向美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）控告台積電侵犯十六項晶片專利技術，包括七奈米、十奈米、十二奈米、十六奈米及廿八奈米的製程技術，市場本來以為這只是格芯造勢的手段，如今台積電反擊，大家逐一比對雙方競爭實力，高下立判。

今年最耀眼的強勢產業

其實台積電七奈米製程領先全世界，這是大家都知道的常識，而過去五年，台積電的資本支出超過五○○億美元，單是今年就超過一一○億美元，過去五年的研發費用超過一○○億美元，去年研發費用達二八．五億美元，技術自主研發在全球半導體供應鏈扮演了重要角色，今年在台灣召開的全球半導體產業協會（SEMI）也公布今年全球半導體原始設備供應商的半導體設備銷售年減十八．四％，台灣不但從南韓手上拿下全球最大半導體設備採購，而且今年可能逆勢成長二一．一％，這是台灣今年最耀眼的強勢產業。

請繼續往下閱讀...

另一個專利訴訟的戰場在數位相機鏡頭模組，大立光九月二十八日向美國東德州法院控告美國筆電大廠ＨＰ，及光學鏡頭廠先進光及新鉅科侵犯大立光持有的四項專利，這是大立光首度對筆電大廠提告，也是不止一次對先進光提告，大立光提告的四項專利一件是三Ｐ的三片塑膠鏡片及三件四Ｐ的四片塑膠鏡片，大立光強調捍衛智慧財產權的決心。

台積電與大立光主動出擊，對競爭對手展開侵權訴訟，他們都在國際法庭上提告，也可以看出這一輪智慧財產權的官司已全面國際化，而大立光及台積電正是兩家台灣最有全球競爭力的企業，如果從台股總市值排名，更能看出這個端倪。

我們以十月一日的收盤價來看台股總市值排行榜，今年的順位出現了一些變化，一是台積電仍是榜首，鴻海仍在亞軍的位置，台塑四寶四家公司仍在榜上，中華電信、國泰金控也在上面，但是榜上出現兩匹新黑馬，一是大立光市值衝到第五名，以一九六億美元超越了台塑、南亞、台化。而更大黑馬是聯發科一躍成為第七大市值企業，以一九二．八五億美元，超越南亞、台化、國泰金、富邦金，過去聯發科一直在十一名後徘徊，今年黑馬竄出。

台股市值前十大，至少跑出大立光、聯發科兩匹黑馬，若加上台積電，二○一九年台股獨領風騷的個股前三名應是台積電、大立光及聯發科，台股加權指數從九七二七．四一起跑，十月一日收盤一○九六七．六五，在大家看衰台灣經濟聲中，加權指數上漲一二四○．二四，今年以來指數上漲十二．七五％，但台積電、大立光、聯發科的表現都超過大盤。

聯發科表現令人驚嘆

台積電去年底收盤二二五．五元，十月一日收盤二八○元，漲幅達二四．一六％比大盤多了一倍，如果再把台積電今年配了八元及最近配了二元的息加上去，今年已上漲了二八．六％！另一檔是大立光，去年上演了一齣從五三三○元跌到二八七五元的戲碼，讓大家嚇了一跳，但今年５Ｇ題材上揚，手機新機效應發酵，大立光又漲到四五九五元，去年底收在三二一五元，若以十月一日收盤價四五三五元來計算，大立光今年漲了一三二○元，漲幅高達四一．○五％，如果再把六八元現金股息加回去，今年上漲四三．一七％，比大盤的漲幅多了近三倍。

但具威力的仍是聯發科，去年第四季一度跌到一九九．五元，但今年美中貿易戰開打，華為努力「去美化」，聯發科成為華為核心供應鏈成員，過去幾年，聯發科只拿到低階手機晶片的單子，今年聯發科致力研發５Ｇ晶片及高階製程，快速拉近與高通的差距，股價一鼓作氣衝到三九一元，如果從去年底收盤價二二九．五元起算，十月一日收盤三七六．五元，今年以來漲幅達六四％，如果再把今年九元的息加上去，那麼今年漲幅達六八％，聯發科是一家市值近六○○○億的公司，今年能有那麼大的漲幅，實在令人驚嘆。

而這也可以拿來比擬今年台灣的投資人都看不好今年股價表現，但是外資鎖定的三檔個股今年表現出類拔萃，目前外資持有聯發科六二．九二％，大立光是四七．八六％，台積電是七八．○九％，不久前我還在說，當全世界有十七兆美元的債券陷入負殖利率狀態的時候，台灣殖利率平均四．三二％，這是全球最亮眼的市場，單是像台積電這種世界第一的晶圓代工廠殖利率都接近三％，可以想見外資在全世界找來找去也找不到像台積電這種具有競爭力、殖利率又好的企業，今年台積電、大立光、聯發科是台股新三雄，這也代表台灣在美中貿易戰中是真正受益的大贏家。

今年貫穿台股最亮的題材是５Ｇ，然後是美中貿易戰下，華為重組供應鏈，在中國產業「去美化」中，台廠得到非常大的助力，像銅箔基板加入了高頻高速的題材，聯茂、台燿、台光電都大翻身，ＰＣＢ的滬電大漲，楠梓電沾光，台灣的ＰＣＢ、散熱族群都是大贏家，其他還有砷化鎵的穩懋股價也衝到三○○元以上。

二、用台灣市值前廿大的個股來檢驗，這一年來，大家命運都不相同，如果以年線來定多空，大家會發現台積電、大立光、聯發科呈現完整多頭排列，但是鴻海只有郭董宣布參選總統帶動一波從六七元上衝到九七．二元的行情外，股價又跌返空頭排列。油價波動巨大，今年台塑四寶都呈現空頭排列，壽險為主的金控公司因為配息受到限制，富邦金與國泰金也呈現空頭排列，從這個態勢來看。台灣市值前十大的個股，除了大立光、台積電、聯發科外，只有中華電信是多頭排列。

兩檔個股突然遁入空門

如果拿年線定多空，大家要特別留意最近兩檔突然遁入空門的個股，一是食品的統一，今年寫下八三．八元新高價，這是羅智先當家以來最風光的一刻，但十月一日拉出一記長黑，大跌一．六元，這一記長黑跌破年線，所有均線全面呈現空頭排列，手上有持股的人要特別小心。最近味全也從三六．四五跌到二五元，跌幅超過三成，也很不尋常，若跌破年線要更小心。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2059期》便利商店及各大書店均有販售
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（圖／先探投資週刊 提供）

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