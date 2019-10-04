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中共十一閱兵秀肌肉　費舍爾：東風-17挑戰美導彈防禦系統

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▲十一閱兵東風41。（圖／CCTV+）

▲中共舉行國慶70週年閱兵式，展示多種軍式裝備，圖為東風-41。（圖／CCTV+）

實習記者謝汶穎／綜合報導

大陸「十一」閱兵首次展示許多軍事裝備，其中超高音速導彈東風-17可能是擊敗美日導彈的防禦體系的關鍵。美國國際評估與戰略中心亞洲軍事事務資深研究員費舍爾(Richard Fisher, Jr.)表示，中國的目標是成為全球的軍事霸主。

閱兵式所展示的軍事裝備中，包括洲際彈道導彈東風-41、航母殺手東風-21D、被稱為關島殺手的東風-26中程導彈，還有高超音速滑翔導彈和新型無人機等，共編列了32個方隊、裝備580台，還涵蓋各兵種的主戰裝備，是目前規模最大、種類最全的一次。

中國官方表示，這次閱兵並不是為了恐嚇任何特定的國家。中國國家主席習近平則說，中國將繼續走和平發展，但中國軍隊會堅決維護國家主權和安全。

軍事專家費舍爾說，在這次的閱兵式中，最讓他在意的是洲際彈道導彈東風-41，「它可以提供核武庫180枚核彈頭，而中國正在建造3種可攜帶10枚核彈頭的洲際彈道導彈，核武庫將增加540枚核彈頭。」中國擁有的核彈頭已經接近美國和俄羅斯。

▲▼東風-17,閱兵,DF-17。（圖／翻攝CCTV+）

▲中共十一閱兵，東風-17恐擊潰美國導彈防禦系統。（圖／翻攝CCTV+）

費舍爾也表示，超高音速導彈東風-17對美國導彈防禦體系是一個很大的挑戰，東風-17專門用在先進導彈防禦系統，如果結合東風-16使用，美國現階段對付這個威脅的結果並不明朗。

費舍爾認為，這次閱兵針對的是台灣和美國，「如果北京決定對台灣發動攻擊，台灣在軍事上會被擊敗，而他們希望在台灣被攻擊時，美國不敢給予協助。」

美國國防部負責印太安全事務的助理部長薛瑞福(Randall Schriver)表示，這次中國展示的軍事武器都符合預期，意圖應該是對內外都放出訊號，美國會對此進行分析。

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