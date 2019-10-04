Versace 2020春夏與Google有關？原來圖片搜尋功能的誕生於JLo綠色禮服

Donatella Versace透過2020春夏女裝系列，頌揚20年前當時尚文化成為科技進步的催化劑那個重要時刻。Versace經典叢林印花禮服Jungle Print Dress，首次亮相於2000年春夏女裝秀，而美國流行樂壇天后珍妮佛羅培茲Jennifer Lopez即刻穿上系列服裝，性感現身於葛萊美獎紅毯，成為轟動一時的佳話，更令Google研發新工具，應付大量網民對搜尋該張照片的需求，造就Google圖片搜尋功能的誕生。

為慶祝這20週年，叢林印花在Versace春夏秀台上以熱帶綠和火橙色重現。棕櫚樹的原始版本透過不同工藝剪裁呈現。金屬網布綴以水晶或搭配紮染。叢林細節的襯衫則採用緊身胸衣設計，帶有心形領口。Squalo運動鞋也採用了叢林印花圖騰，並在Versace Virtus提袋上裝飾立體細節。

創新的紮染設計是本季重點，先進的技術應用於皮革，在色調中創造出獨特的大理石紋路效果。這款多色圖案於皮革外套和T恤上，裝飾品牌梅杜莎圖騰或品牌創辦人Gianni Versace的簽名。紮染設計與經典的威爾斯格紋融為一體，代表著品牌美學和前瞻技術間的火花。

秀場融合了科技、古典主義和時尚元素，其中包括以羅馬萬神殿啟發的天花板和數位藝術投影包圍的青銅棕櫚樹雕塑，該作品採用Google Tilt Brush技術創作，描繪了Donatella Versace設計的標誌性印花。秀場上透過Google助理於在大型螢幕呼喚出叢林印花的圖片檔，當珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)驚喜現身的那一刻，喚醒大家當年的回憶，創造另一個令人難忘的時刻。

※編輯：Travis Travie | 來源：CNI, Versace |

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