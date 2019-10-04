日常生活的不尋常抽離　西班牙插畫家的超現實世界

在倫敦的西班牙插畫家Helena Perez Garcia，總在精美和諧且繽紛自然色彩畫面中，置入了帶著與漠然姿態的人們，讓作品呈現一種超現實的神秘詩意。

在這些插畫作品中，有些能讓人瞬間連結到那些耳熟能詳的藝術、文學和電影，無論是轉化自高識別度的童話傳說與著名人物，或是以尋常女子模樣現身，那些原該有些喜怒憂思悲恐驚等情緒的故事敘事中，Garcia畫中的主角卻顯得一臉淡漠抽離，宛如不在場。

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還有一種，是在看似更平凡的場景中置入這些微卷半長紅髮塌貼著、臉色瘦削蒼白、雙眼無神、小嘴薄噘的尋常女子，他們仍擁有著一副冷淡的臉龐與姿態，只是這回他們在做些非比尋常的事──換頭、靈魂出竅、開腹讓鳥飛出、上半身與腳分離。然而這些看似詭譎的虛假畫面，透射出人物內在的真實，使人能感受到女子對日常生活的冷淡抽離，並且好似也能在當中瞥見藝術家的身影。

圖文來源／MY MODERN MET、fubiz、 Helena Perez Garcia

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