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OL每天穿套裝也能不無聊！學小S、朴敏英用「飾品」讓每日穿搭更升級

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上班族的搭配總得要給長官一種成穩可靠的形象，因此西裝套裝就成了最安全的選擇，但這樣一成不變的打扮總會給人一種無聊的形象，該如何將西裝穿得時髦，其實並不難，從時裝中的街拍，到韓星朴敏英，還有近日出席活動的小S，都將西裝穿的超時尚！

▲▼ OL套裝怎麼穿才不無聊？小S、朴敏英靠「飾品」讓每日搭配升級。（圖／Bella儂儂提供）
▲（圖／Pinterest）

在街拍中妳會發現，很多部落客不選擇黑色安全牌西裝，大多會用卡其色或是淺色的成套搭配打破西裝給人的嚴肅感，除了選擇年輕感色系外，在細節上的搭配也很重要，運用包款鞋子與服裝呼應，飾品更是讓妳穿套裝變得高級的秘訣！

朴敏英

溫柔小姊姊

▲▼ OL套裝怎麼穿才不無聊？小S、朴敏英靠「飾品」讓每日搭配升級。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ OL套裝怎麼穿才不無聊？小S、朴敏英靠「飾品」讓每日搭配升級。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ OL套裝怎麼穿才不無聊？小S、朴敏英靠「飾品」讓每日搭配升級。（圖／Bella儂儂提供）
▲（圖／《她的私生活》劇照）

朴敏英在《她的私生活》選擇不同色彩的西裝做搭配，從亮眼的桃紅到沈穩的莫蘭迪色都展現了她完美的氣質，但要在幹練中但有一絲溫柔小姊姊的感覺，飾品選對很重要！妳會發現朴敏英總會運用垂墜式或是帶有水鑽設計的耳環做搭配，這樣很小的細節都能增添女人味。

小S

時尚女王

▲▼ OL套裝怎麼穿才不無聊？小S、朴敏英靠「飾品」讓每日搭配升級。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ OL套裝怎麼穿才不無聊？小S、朴敏英靠「飾品」讓每日搭配升級。（圖／Bella儂儂提供）
▲（圖／Tiffany）

一向很懂得把時尚玩出新花樣的小S，日前出席品牌活動，她以成套亮黃色的西裝表現出不同以往的知性形象，在珠寶上的運用小S發揮她古靈精怪的時尚精神，不走溫柔小姊姊的簡約，大膽的以 Tiffany 經典的 Tiffany T 系列珠寶做疊戴，呈現出活潑有個性的樣貌。

▲▼ OL套裝怎麼穿才不無聊？小S、朴敏英靠「飾品」讓每日搭配升級。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ OL套裝怎麼穿才不無聊？小S、朴敏英靠「飾品」讓每日搭配升級。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ OL套裝怎麼穿才不無聊？小S、朴敏英靠「飾品」讓每日搭配升級。（圖／Bella儂儂提供）
▲（圖／Tiffany）

Tiffany 經典 Tiffany T 系列珠寶簡約俐落的外型，成為許多女孩日常搭配的首選，正因為它乾淨簡潔的外形設計，單一搭配能有都會時尚感，重疊多層次的配法，可以展現活潑氣息，我們會吃一頓大餐犒賞自己，也會買包款慰勞工作後的辛苦，想讓自己增添一點時尚味的話，永不退流行的 Tiffany T 系列絕對是首選。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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