保鮮節能必做！7項「冰箱省電」居家冷知識大公開

▲《ETtoday新聞雲》整理七大冰箱省電技巧，大家趕緊聰明學起來，繳電費時才不會那麼痛徹心扉。（圖／取自pixabay）



生活中心／綜合報導

配合政府推廣，近年大型家電市場推出的「冰箱」主要以一級能效和變頻為熱銷款，無形中省下不少電費！報導曾指出挑選變頻冰箱相較傳統冰箱，一年可省下308度，大約800左右的電費，對於家庭與小資族來說不無小補。為了讓省電效率提升，同時確保食材保鮮《ETtoday新聞雲》整理七大冰箱省電技巧，大家趕緊聰明學起來，繳電費時才不會那麼痛徹心扉。

「冰箱」真的是一年四季都會耗電的產品，它不像冷氣有淡旺季之分，只要有儲存食物就會開始加速電能運轉，尤其遇上熱愛採購與囤貨的媽媽，一個家庭可能置放2～3台冰箱，如果使用習慣不改變加上冰箱老舊不太換，每月收到帳單時真的會欲哭無淚。

過於老舊的定頻家電，專家建議淘汰重新選購變頻產品，改用能效達1、2級的機種，除了響應環保愛地球，現在政府有補助，靜音、低音頻設計，降低噪音干擾也能提升居家生活品質。此外，七項冰箱省電技巧趕緊執行：第一是「冰箱收納的整齊位置擺放」可減少冰箱打開翻找食材的時間，減少耗電；第二「食物待溫度降低後再放入」目的是避免冰箱未降溫而拼命運轉，導致過度耗電；第三「不要塞住冷氣出口」冷氣排放口被物品擋住，無法有效降溫；第四「適當的溫度設定」原理同空調，若溫度設定太低，亦會造成大量耗電。

第五「不要放過多食材」除了能避免難找到食材的長時間翻找，也能避免冷氣循環變差，無法有效冷卻，一般來說建議7分滿即可。第六「沒事不要又開又關」每次的開闔都會讓冰箱為了恢復低溫而耗電；第七則「定期更換冰箱門膠條」這點每個家庭幾乎零達成，通常一買新機就用到壞掉，但其實沒有定期更換，膠條容易疲乏，冷氣外洩而導致保冷效果低落。

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