　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

保鮮節能必做！7項「冰箱省電」居家冷知識大公開

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲冰箱。（圖／pixabay）

▲《ETtoday新聞雲》整理七大冰箱省電技巧，大家趕緊聰明學起來，繳電費時才不會那麼痛徹心扉。（圖／取自pixabay）
生活中心／綜合報導

配合政府推廣，近年大型家電市場推出的「冰箱」主要以一級能效和變頻為熱銷款，無形中省下不少電費！報導曾指出挑選變頻冰箱相較傳統冰箱，一年可省下308度，大約800左右的電費，對於家庭與小資族來說不無小補。為了讓省電效率提升，同時確保食材保鮮《ETtoday新聞雲》整理七大冰箱省電技巧，大家趕緊聰明學起來，繳電費時才不會那麼痛徹心扉。

「冰箱」真的是一年四季都會耗電的產品，它不像冷氣有淡旺季之分，只要有儲存食物就會開始加速電能運轉，尤其遇上熱愛採購與囤貨的媽媽，一個家庭可能置放2～3台冰箱，如果使用習慣不改變加上冰箱老舊不太換，每月收到帳單時真的會欲哭無淚。

▲冰箱。（圖／pixabay）

過於老舊的定頻家電，專家建議淘汰重新選購變頻產品，改用能效達1、2級的機種，除了響應環保愛地球，現在政府有補助，靜音、低音頻設計，降低噪音干擾也能提升居家生活品質。此外，七項冰箱省電技巧趕緊執行：第一是「冰箱收納的整齊位置擺放」可減少冰箱打開翻找食材的時間，減少耗電；第二「食物待溫度降低後再放入」目的是避免冰箱未降溫而拼命運轉，導致過度耗電；第三「不要塞住冷氣出口」冷氣排放口被物品擋住，無法有效降溫；第四「適當的溫度設定」原理同空調，若溫度設定太低，亦會造成大量耗電。

第五「不要放過多食材」除了能避免難找到食材的長時間翻找，也能避免冷氣循環變差，無法有效冷卻，一般來說建議7分滿即可。第六「沒事不要又開又關」每次的開闔都會讓冰箱為了恢復低溫而耗電；第七則「定期更換冰箱門膠條」這點每個家庭幾乎零達成，通常一買新機就用到壞掉，但其實沒有定期更換，膠條容易疲乏，冷氣外洩而導致保冷效果低落。

▲台電app。（圖／台電app）

▲台電推出的電力即點App，註冊成為會員可透過活動、遊戲來收集點數換獎。（圖／電力即點App）

台灣電力公司近期推出「電力即點」APP只要下載註冊成為會員，即可運用APP之各種活動獲得點數，還可兌換點數來抽獎，獎品價值高達800萬！另外，為了鼓勵大眾了解節電知識，APP設計「電力尋寶」、「節能知識王」、「生活態度問卷」與「家戶特徵問券」4項選列，參與並回答節電知識題目或打卡活動，皆能賺取點數，人人有機會抱回百萬好禮，最大獎包含：Gogoro電動機車、45吋液晶電視、掃地機器人、智慧型手錶、健身腳踏車等。

▲台電「APP繳電費 輕鬆賺回饋」活動。

▲台電「APP繳電費 輕鬆賺回饋」活動，累積點數就可以參加抽獎，把800萬好禮抱回家

每次帳單一來，難免會忘記繳費時間或者把紙本帳單搞丟，台電設計的「台電e櫃檯」APP，一指即可自助查詢及更改用電資訊，還可透過申請電子帳單不印寄紙本，每期電費省下3元或5元，線上信用卡繳費或使用指定行動支付APP，如街口、LINE PAY 一卡通、歐付寶等，輕輕鬆鬆完成繳費，使用上述兩種方式繳費，皆可獲得點數拿好康。

ET快訊
台中2勇消殉職…懷雙胎孕妻痛哭！蔡英文蹲地緊握雙手
馬俊麟「6金句」太欠罵！裝無辜補刀正宮N次：太太不知怎麼跟我
向佐「蜜月情緒失控」全程臭臉　郭碧婷被嚇壞崩潰爆哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

打破「熱菜放冰箱會壞」迷思！專家：降到60度就好　網震驚...卻陷兩難

家具店違建案！梁文傑遭起底是「大咖議員」　建管處爆共3位在喬

保鮮節能必做！7項「冰箱省電」居家冷知識大公開

OL每天穿套裝也能不無聊！學小S、朴敏英用「飾品」讓每日穿搭更升級

網友狂秀打卡！「國慶限定」金牌台啤展現台灣特色　240萬罐民眾搶收藏

近7成網紅為兼職經營　兩大收入來源來自業配、導購

來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演　民眾：新穎又好玩

世大運選手村瘋搶鹹酥雞　1公斤量販包325元團購賣翻

iPhone XR不到2萬！　新光南西周慶「現省至少2千」爆排隊人潮

百貨週年慶靠5招聰明血拼！拆單搶銀行禮回饋更划算

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

大象遭火車撞擊拖行30公尺 腿、腹皮肉綻...痛苦爬離鐵軌

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

保鮮節能必做！7項「冰箱省電」居家冷知識大公開

OL每天穿套裝也能不無聊！學小S、朴敏英用「飾品」讓每日穿搭更升級

網友狂秀打卡！「國慶限定」金牌台啤展現台灣特色　240萬罐民眾搶收藏

近7成網紅為兼職經營　兩大收入來源來自業配、導購

來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演　民眾：新穎又好玩

世大運選手村瘋搶鹹酥雞　1公斤量販包325元團購賣翻

iPhone XR不到2萬！　新光南西周慶「現省至少2千」爆排隊人潮

百貨週年慶靠5招聰明血拼！拆單搶銀行禮回饋更划算

2019百貨週年慶刷卡全攻略！看緊荷包必學3方法

超商變迪士尼樂園！台灣限定「米奇主題店」來了　70種限定商品可愛翻

德、台建交請願書「連署破5萬人門檻」成案！　將排進國會議程

洗腎恐致營養不良　當心致死風險提高　

瑞典桌賽／莊智淵首輪止步　鄭怡靜進16強對決丁寧

南方澳斷橋　蘇貞昌：痛定思痛！不應再做政治上其他聯想

3月生日剛許願...HOLD住姐懷孕了！　挺渾圓凸肚亂舞：我這不是胖

金鐘劇教我的事／《與惡》10大殘酷金句　「但是，不要挑戰人性」

《人中之龍7》追加「AUTO」模式　AI強度可靠麻將來提昇

黃秋梅個展與菩薩有約　於佛光山南台別院登場

農地違章致2勇消殉職　蘇貞昌：公安疑慮應檢討！勿藉悲劇政治應用

志願役斗內正妹主播「2年負債730萬」　妻兒最後才知…聲請更生被打臉

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

消費熱門新聞

「芋香霜淇淋」超濃郁！小7期間..

超商變迪士尼樂園！台灣限定「米..

OREO聯名甜點來了！「放大版..

京華城收攤「出清拍賣」1.3折..

新光三越周慶iPhoneXR現..

7項「冰箱省電」居家冷知識大公..

「海馬潛水300米」 新款腕錶..

嘉義店、新莊店也要開加油站了！..

孕媽咪漏尿問題醫師建議3招改善

團購瘋搶世大運選手村爆紅鹹酥雞

週年慶刷卡全攻略！刷對卡省更大

免出國就可買！家樂福「日本一番..

媽咪為孩子做早餐不再手忙腳亂！

東森購物搶先全台獨家開賣美國時..

更多熱門

相關新聞

快訊／台電無預警停電！高雄6區20萬戶大停水

台電高雄廠3日下午無預警停電，導致水公司高雄廠跳電。高雄鳳山、左營、鼓山、大社、仁武、楠梓等6區皆停水，影響至少20萬戶。

台大學士觸電燒成焦屍　二審獲賠409萬

大潭電廠7號機展延初審過了

台電未除役燃煤機組 　台中失望

九月火力電廠減發電量年增5.5倍　台電：擴大降載說到做到

關鍵字：

台電節電電力即點App台電e櫃檯

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

30歲女「子宮乳房都長瘤」恐發票害的

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2萬人熱議

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面