瘋電影／舞孃騙很大　專騙華爾街嗑藥凱子哥

文／賴賴

瘋言瘋語：

娛樂價值高，而且還是真實故事，實在太有娛樂性了，不過看了美國法官的判決，也感受到人性，這些女人賺得是那些沒良心男人的錢，感覺好像可以被諒解的機會大了，她們靠勞力體力和魅力，並且挑選肥羊，並不會找身家清白和良心的薪水族，而是同樣沒良心的富豪們，加上華爾街那些肥羊根本沒抓起來，何苦為難這些只是要養家的女孩，不僅養眼而且電影敘事節奏流暢，很不錯。

沒想到珍妮佛羅培茲魅力依舊，開場的那段鋼管舞顯現出實力和舞力，果然好萊塢電影明星的飯碗，極致的專業和視覺要求，那舞跳得太野艷了，於是你理解了她們賺的是辛苦錢，而這些大爺誰會真的認同專業鋼管舞者的用心，大爺要的只是爽和慾望滿足，於是電影整體感不會讓人感覺輕判罪犯，反而諒解。

真實故事改編，很適合有錢人來看。



片 名：舞孃騙很大

英文名稱：Hustlers

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2019-09-12

片 長：01時50分

導 演：蘿倫絲卡法莉亞(Lorene Scafaria)

演 員：珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez) 、 吳恬敏(Constance Wu) 、 茱莉亞史黛爾(Julia Stiles) 、 卡蒂B(Cardi B) 、 茱莉亞史緹兒(Julia Stiles) 、 琪琪帕瑪(Keke Palmer) 、 莉莉萊茵哈特(Lili Reinhart) 、 瑪德琳布魯爾(Madeline Brewer)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱

改編自華爾街真實事件，描述一群脫衣舞孃在舞台上魅力四射，下了舞台更將自己化身為「人肉詐彈」。在全球金融風暴影響下，為了報復那些手段骯髒的有錢人，王牌舞孃雷蒙娜（珍妮佛羅培茲 飾）決定聯手以前的姊妹，詐翻那些在華爾街偷拐搶騙的客戶們，她們策劃出最性感騙局，一步步引誘壞蛋上鉤，再替天行道削爆這些「華爾街之狼」…。

▲飾演鋼管舞女郎，最少要練兩三個月。

▲不論武藝多高強，客人要的是魅力。

▲為了賺錢不擇手段，充其量不過是華爾街犯罪份子的零頭。

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