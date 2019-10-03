Surface實測／這款耳機太強惹！不只聽音樂　Earbuds幫你聽打和翻譯

記者周康玉／美國紐約報導

微軟首度推出的真無線音訊產品Surface Earbuds，《ETtoday新聞雲》記者實際試戴、並體驗它的特別功能。它的外型相較AirPods，Earbuds不追求流線型，反而走自己有稜有角的路，有點像中文字的「凸」。

由於Earbuds具有觸控功能，在戴上之後最外層的圓形平面，是拋光的平滑面，戴上之後，看起來反而像是耳朵飾品。

戴上之前，首先要先選擇耳套，有大、中、小三種尺寸，這組耳套是隨著你購買時就附帶的組件。記者先選了「中」尺寸。由於Earbuds特殊的人體工學設計，一開始要放進耳朵中需要左右轉一轉，找到自己耳洞形狀最適合的角度，不然就會很像快要掉下來一樣，但調整好後，卻意外的舒適，異物感還滿低的。

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根據微軟表示，由於Earbuds的圓盤狀，是參考許多人體工學和重量研究創造的設計，以耳朵中2個支點支撐耳機，這個獨特設計可讓Surface Earbuds在穿戴時穩定性更高。

由於現場時間緊奏，記者針對兩項功能來玩。第一個是聽音樂，另一個則是語音聽寫和翻譯功能。

根據微軟展示人員說，Surface Earbuds針對Spotify進行優化，使用者可以透過滑動、輕觸等動作來控制音樂的播放。

▼微軟Surface Earbuds。（圖／微軟提供）

記者本身也是Spotify重度使用者，所以對此音樂軟體就有些熟悉。實際 Earbuds聽Spotify，操作起來真的很容易。手指輕輕在圓盤上點兩下，就是停止播放或暫停；如果要換曲目，手指輕輕在圓盤上水平的「滑一下」，往臉部的方向就是下一首，往後腦勺的方向，就是上一首。

再來就是體驗聽寫和翻譯；由於本身的工作性質，能夠把語音轉化成文字，根本就是天大的恩次，等於是隨身攜帶一個「雅婷」（台灣知名聽打免費軟體），然而先把雅婷聽寫的準確度放一邊，總之就是很方便。

另外就是翻譯功能，記者對著Earbuds說中文，它便直接翻譯成英文了，準確度和不錯，只要你說的話不是太方言，大約八成正確；微軟操作人員表示，因為展示現場太多聲音源了，如果環境再安靜一點，Earbuds表現會更好。

操作人員也親自示範控制剪報等操作，神奇的是，因為耳機是一對的，它還可以分工，當你拿其中一顆耳機在使用語音翻譯時，另一顆還可以透過觸摸圓盤，來操作簡報。

▼微軟Surface Earbuds。（圖／微軟提供）

一組Surface Earbuds售價249美元（約新台幣7740元），價格比AirPods 2貴了1250元，但它首度把觸控功能帶到耳機，又多了一些獨家文書功能，所以是值得一試的。