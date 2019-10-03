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新北地院院長人選曝光！庭長陳賢慧直升　大黑馬出線

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圖、文／鏡週刊

司法院祕書長呂太郎在10月升任大法官，祕書長一職，由新北地院院長林輝煌直升司法院祕書長，人事連動下，新北地院院長一職，將由台中高分院民事庭庭長陳賢慧升任，陳賢慧並未擔任過地院院長，由庭長一職直升為院長，被視為大黑馬。

新北地院新任院長陳賢慧，中興大法畢業，與呂太郎同為司法官24期結業，主要負責審理民事案件，2001年升任二審法官，2015年9月升任庭長，她是女法官協會成員，辦案認真專業。

林輝煌是司法官25期結業，長期在雲林地院服務，擔任過台中高分院法官後，一直擔任地院法官，2002年一件抒情文判決讓他成名，林輝煌是與司法官24期的呂太郎同為改革派法官。

呂太郎任祕書長後，林輝煌直升新北地院院長，今再直升司法院院祕書長，跌破法界眼鏡，預計他將承襲呂太郎的步調，繼續推動司改，至於新北地院院長，由同為中部地區法官出身陳賢慧升任。

陳賢慧是呂太郎的同期同學，她繼林輝煌之後，也同樣由法官一職，在沒擔任過連江、金門及澎湖離島法院或台東、屏東等偏遠法院院長職務，直接升任六都法院院長，官運亨通，被視為大黑馬，此議案將在10月8日司法院人審會上通過後生效。


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