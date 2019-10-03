高雄澄清湖6.5米巨蟒遭「蓋白布」活逮　下場被...開X！萬人讚爆

▲澄清湖捕獲的6.5米大蛇，被帶回分隊之後立刻「開箱」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

臉書《爆笑公社》有網友貼出「最新開箱」，3名消防員躺在地上，最引人注意的是一條在藍色桶子內的大蛇，就算尾巴露在桶外，但身軀還是超過一名成人高度，網友留言嚇壞了，發現這隻蛇可說是「網紅」，被高雄市消防局鳥松消防分隊捕獲的「澄清湖大蛇」。

開箱照片中，除了可以看到大蛇以外，旁邊還躺了3個消防員比對，當然還有工具，分別是捕蛇夾、手套。照片一曝光到臉書，2小時就吸引近萬人點閱、424則留言、72次分享。

網友看到照片相當有感，紛紛留言表示「馬上開箱」、「那條蛇也趕得上潮流」、「嚇死人了」、「中間的是澄清湖龍王嗎？」不少眼尖的網友也認出，這條蛇，就是被高雄市消防局鳥松消防分隊在澄清湖捕獲的6.5米大蛇。

高雄市鳥松區的澄清湖3日有蟒蛇出沒，環境工程人員在附近割草時，突然發現大蟒蛇竄出，讓人員嚇傻通報消防局；鳥松消防分隊接獲通報，出動3輛消防車、7名消防人員到現場，在草地附近搜索，最後在乾草堆裡發現這條蟒蛇。





▲▼澄清湖有大蟒蛇出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

多名穿戴防護器具的消防員上前與蟒蛇纏鬥，最後共有4名人員上前壓制，才把蟒蛇給制伏，裝進大型籠具中。鳥松消防分隊表示，這條蟒蛇長6.5米，目前還存放在消防隊內，農業局明天才會抓走。