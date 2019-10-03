高屏大橋機車塞爆「全體騎士起立」萬人傻眼！　竟是「大叔推車」害連環撞

▲高屏大橋機車道大回堵，網友po文吸引1.2萬人按讚 。（圖／翻攝《爆料公社》 ）

記者吳奕靖／高雄報導

臉書知名社團《爆料公社二社》瘋傳一張照片，高屏大橋的慢車道被塞爆，後方騎士全體起立查看，才知道是發生了連環車禍，PO文僅4小時就吸引超過1.2萬人按讚。事實上，起因是一名男子機車故障，他在慢車道牽車要下高屏大橋，沒想到後方車輛沒注意，才發生連環追撞車禍。

事發於3日下午17點38分左右，正逢下班時間，高屏大橋從高雄往屏東方向，擠滿了要回屏東的民眾，當時一名黃姓騎士機車拋錨，採用步行推車方式前進，但後方另一名騎士看到時已經來不及，為了閃避自摔。

▲高屏大橋機車道發生車禍，造成機車大回堵，有網友拍照po網，4個小時有1.2萬人點閱 。（圖／翻攝《爆料公社》 ）

一連串的意外就此展開，後方約15公尺處，陳姓男子看到前方有人自摔，趕緊煞車避免碰撞，這一煞不得了，後方另兩部機車疑似未保持安全車距，連環撞上陳男機車，就造成3機車追撞意外。

2起自摔跟追撞機車車禍造成2名機車騎士受傷，最先自摔的機車騎士沒有等到警方到場就自行離去，警方也在晚間18點46分順利排除完畢，恢復高屏大橋的順暢，不過，詳細肇事原因仍待進一步鑑定釐清。

▲高屏大橋機車道發生車禍，造成機車大回堵，有網友拍照po網，4個小時有1.2萬人點閱 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高屏大橋機車道發生車禍，造成機車大回堵，有網友拍照po網，4個小時有1.2萬人點閱 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高屏大橋機車道發生車禍，造成機車大回堵，有網友拍照po網，4個小時有1.2萬人點閱 。（圖／記者吳奕靖翻攝）