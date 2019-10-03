超隱密！手槍藏舊公寓頂樓雜物堆　文山警逮2名十五份幫武將疑涉幫派鬥毆

▲文山二警方逮捕兩名十五份幫成員並起獲大批槍械。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前先後在台北市大安區酒店、大同區巷弄還有文山住宅區動刀開槍的十五份幫與四海幫大亂鬥又有最新進展！北市文山二警方接獲線報，日前到文山區興隆路二段某公寓4樓逮捕十五份幫王姓、陳姓成員；警方並在該址搜出兩把改造手槍、3個彈匣及64發子彈、還有一批球棒和開山刀，檢警懷疑陳王兩人為十五份幫中武將，也懷疑這批刀棍槍械涉及幫派鬥毆、正循線深入追查。

▲文山二警方逮捕兩名十五份幫成員並起獲大批槍械。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，日前接獲線報，指稱十五份幫王姓幫眾（23歲、多項前科）今年8月在新北市新店區與他人發生肢體衝突，過程中王男亮槍示威因此遭警方盯上，事後警方接獲檢舉展開調查。

警方事後追溯監視器影像、發現設籍台北市中正區的王姓幫眾平常並不住在該處，警員透過查訪及過濾其交友人脈網絡；發現王姓幫眾與十五份幫另名陳姓成員（29歲）較為親近，鎖定王嫌居住在文山區興隆路二段、登記在父母名下的舊公寓4樓，警方蒐證齊備後報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，日前聲請搜索票、拘票上門逮人。

幹員上門順利逮捕王、陳兩人，卻只在屋內找到開山刀和10多支球棒，但卻未發現槍彈蹤跡、警員靈機一動，附帶搜索王嫌住處頂樓的開放空間，果然在頂樓堆放雜物處發，現兩把改造手槍和64發子彈，警方立即將這批違法槍彈一併查扣帶回。

但王、陳兩人落網後否認槍枝為己所有、辯稱是朋友寄放尚未拿回，也否認參與幫派鬥毆，但警方從王嫌住處搜出衆多刀棍和槍械、懷疑他是十五份幫派的武將、專司保管械鬥器械，認為他供詞避重就輕，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、移送台北地檢署偵辦。

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