　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超隱密！手槍藏舊公寓頂樓雜物堆　文山警逮2名十五份幫武將疑涉幫派鬥毆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲文山二警方逮捕兩名十五份幫成員並起獲大批槍械。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警方逮捕兩名十五份幫成員並起獲大批槍械。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前先後在台北市大安區酒店、大同區巷弄還有文山住宅區動刀開槍的十五份幫與四海幫大亂鬥又有最新進展！北市文山二警方接獲線報，日前到文山區興隆路二段某公寓4樓逮捕十五份幫王姓、陳姓成員；警方並在該址搜出兩把改造手槍、3個彈匣及64發子彈、還有一批球棒和開山刀，檢警懷疑陳王兩人為十五份幫中武將，也懷疑這批刀棍槍械涉及幫派鬥毆、正循線深入追查。

▲文山二警方逮捕兩名十五份幫成員並起獲大批槍械。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警方逮捕兩名十五份幫成員並起獲大批槍械。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，日前接獲線報，指稱十五份幫王姓幫眾（23歲、多項前科）今年8月在新北市新店區與他人發生肢體衝突，過程中王男亮槍示威因此遭警方盯上，事後警方接獲檢舉展開調查。

警方事後追溯監視器影像、發現設籍台北市中正區的王姓幫眾平常並不住在該處，警員透過查訪及過濾其交友人脈網絡；發現王姓幫眾與十五份幫另名陳姓成員（29歲）較為親近，鎖定王嫌居住在文山區興隆路二段、登記在父母名下的舊公寓4樓，警方蒐證齊備後報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，日前聲請搜索票、拘票上門逮人。

幹員上門順利逮捕王、陳兩人，卻只在屋內找到開山刀和10多支球棒，但卻未發現槍彈蹤跡、警員靈機一動，附帶搜索王嫌住處頂樓的開放空間，果然在頂樓堆放雜物處發，現兩把改造手槍和64發子彈，警方立即將這批違法槍彈一併查扣帶回。

但王、陳兩人落網後否認槍枝為己所有、辯稱是朋友寄放尚未拿回，也否認參與幫派鬥毆，但警方從王嫌住處搜出衆多刀棍和槍械、懷疑他是十五份幫派的武將、專司保管械鬥器械，認為他供詞避重就輕，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、移送台北地檢署偵辦。

 ►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

【其他新聞】

► 讓派對再次偉大！　台首見「川普毒咖啡包」惡搞…警查5公斤毒原料

►北市環東大道死亡車禍！黃牌重機超車撞護攔　駕駛不治

►「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦

► 何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

ET快訊
街景老司機！谷歌地圖驚見「男女山區激戰」　網神搜座標：在台中
南港社區驚傳氣爆！11樓疑瓦斯外洩　女臉燒燙傷
獨／正宮提告贏了！王瞳、馬俊麟被「暫時停工」
美股開盤30分鐘…突然暴跌300點　3天合計下跌1100點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

關鍵60秒「油罐車墜落起火」　加油站4員工爬橋救司機：不能看他被燒死

高屏大橋機車塞爆「全體騎士起立」萬人傻眼！　竟是「大叔推車」害連環撞

快訊／南港社區驚傳氣爆！11樓疑似瓦斯外洩　女雙手二度灼傷

超隱密！手槍藏舊公寓頂樓雜物堆　文山警逮2名十五份幫武將疑涉幫派鬥毆

澄清湖割草驚見「6.5米巨粗蟒蛇」　勇消白布蓋蛇頭！苦戰50秒畫面曝光

快訊／男子「持西瓜刀」闖土城科技公司狂揮！員工驚逃報警

好心收留他一家…卻因沒米煮飯被揍瞎　苦嘆：恩將仇報　

張哲嘉婚前火場殉職！母淚求大兒子回身邊　台南消防局長：一定讓他回家

女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：司機還怪我走太慢

來台打拼8年…漁工遭壓前傳訊「怎麼還不來」　姊姊病房外痛哭：怕他醒不來了

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

黑人乾妹妹婚禮大咖深情獻唱　范瑋琪、蕭敬騰輪飆神曲...超浪漫！

關鍵60秒「油罐車墜落起火」　加油站4員工爬橋救司機：不能看他被燒死

高屏大橋機車塞爆「全體騎士起立」萬人傻眼！　竟是「大叔推車」害連環撞

快訊／南港社區驚傳氣爆！11樓疑似瓦斯外洩　女雙手二度灼傷

超隱密！手槍藏舊公寓頂樓雜物堆　文山警逮2名十五份幫武將疑涉幫派鬥毆

澄清湖割草驚見「6.5米巨粗蟒蛇」　勇消白布蓋蛇頭！苦戰50秒畫面曝光

快訊／男子「持西瓜刀」闖土城科技公司狂揮！員工驚逃報警

好心收留他一家…卻因沒米煮飯被揍瞎　苦嘆：恩將仇報　

張哲嘉婚前火場殉職！母淚求大兒子回身邊　台南消防局長：一定讓他回家

女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：司機還怪我走太慢

來台打拼8年…漁工遭壓前傳訊「怎麼還不來」　姊姊病房外痛哭：怕他醒不來了

板垣瑞生料理把妹　翻炒鍋100次擄獲吉柳咲良的胃

中職／統一獅連3場17失分以上、共失54分　都打破紀錄

國慶連假補助再加碼　12歲以下兒童可免門票玩麗寶樂園兩次

護髮精油隱藏版4用法！混入髮膜、潤絲精　修護力更提升

關鍵60秒「油罐車墜落起火」　加油站4員工爬橋救司機：不能看他被燒死

中職／代掌獅隊兵符結算　劉育辰自評不及格

高屏大橋機車塞爆「全體騎士起立」萬人傻眼！　竟是「大叔推車」害連環撞

剪瀏海怕髮屑噴飛　OL「一張衛生紙」完美解決…網友跪了：怎麼沒想到！

7歲秋小愛暴風成長！　模特媽PO照「纖細大長腿」神比例驚翻網：基因的力量

梅花旗／又投又打又守一度抽筋　劉致榮拿4座獎：太累了

社會熱門新聞

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺..

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高..

台中勇消「父親節才公布喜訊」　..

快訊／旅客落軌「輾過」！學生月..

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

即／台中2消防隊員困火場罹難

澄清湖割草驚見巨粗蟒蛇　勇消苦..

陳揮文爆「女星坐過檯」：在電視..

為200萬殺債主　動手前先拜媽..

台中勇消妻懷雙胞胎　困火場殉職..

苗栗女屍卡消波塊　疑遭拖行留血..

女高中生摔出校車再輾過　左腳露..

台中2消防隊員困火場失聯5小時..

南方澳找最後一人！百人岸上插蠟..

更多熱門

相關新聞

他討債掏槍朝天空開2槍！友猛喊：出來面對

台中潭子區2018年底凌晨傳槍響，一名朱姓男子帶著2名友人開車前往一間娃娃店，要找綽號「歐伊歐」的男子處理債務糾紛，朱男下車後叫囂朝著樓上叫囂「出來面對」，友人則在一旁開槍，附近住戶全被聲響嚇壞。台中地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，將巫男判刑4年10個月、判朱男9個月、章男3年2個月。

男談判助陣開槍救人　法官判緩刑

懷疑手下偷吃「咖啡包」　老大朝他頸部轟1槍

洗劫碾米廠及組頭　他持槍判12年

直播主討20萬債務　好友朝他工作室開5槍

關鍵字：

文山二警局偵查隊十五份幫改造手槍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

快訊／王瞳恍惚無神道歉！

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

30歲女「子宮乳房都長瘤」恐發票害的

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！

馬俊麟認了「沒控制好我的感情」

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面