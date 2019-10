退役役男投入地方公益　新北備役教召用行動守護水域環境

「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」3日於新北大都會公園盛大開幕,引頸期盼的寶可夢訓練師們終於迎來2019年全台唯一一場的抓寶盛會,市長侯友宜歡迎全國及海外玩家盡情玩樂,除了主會場之外,整個城市還有60處景點,可捕獲超稀有的限定寶貝。