▲ 退役役男投入地方公益，新北備役教召用行動守護水域環境。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市有5萬4千多名備役替代役男，為了讓退役役男也成為新北市堅實的公益後盾，民政局自2016年起每年辦理備役替代役演訓召集，強化役男災防知識，並且投入地方公益。2019年替代役演訓召集特別與三峽「甘樂文創」淨溪，回收垃圾用行動守護地球環境。

甘樂文創是三峽在地社會企業，長期經營地方創生，輔導高關懷家庭孩童，致力解決當地社區問題，在三峽深耕10年，淨溪活動更已連續舉辦九年，民政局2019年特別與甘樂文創合作，協助淨溪外也讓役男了解地方創生。

▲ 此次演訓召集課程，特別安排水域安全及災害防救為主題。

林姓退役青年表示，2018年曾參加民政局舉辦的貢寮鹽寮淨灘活動，現在工作關係需要出差到世界各地，發現還是自己的家鄉最好，這次得知要在三峽淨溪，特別向公司請假，相約同梯弟兄一起參加，以實際行動愛護家鄉。

民政局長柯慶忠表示，有鑑於近年溪邊戲水溺水案例增加，此次演訓召集課程，特別安排水域安全及災害防救為主題，邀請頂埔消防分隊黃煒翔隊員擔任講師，講授內容提及「防溺十招，五不五要」，讓平日喜愛去溪邊釣魚的王姓役男表示相當受用，課程不僅可充實備役人員災害防救基本知識，更能強化未來救災防災工作的備援力量。

柯慶忠說，為多元訓練退役役男，自2016年起每年定期辦理退役役男的演訓召集，並結合愛心公益活動，包括響應環保意識，投入淨山、淨灘活動，或到核電廠觀摩核能防災觀念，除了體驗做公益、關懷弱勢，也增加防災救災觀念，未來將規劃更多不同的公益宣導，讓役男退役後還能參與環境保護及有益事務，增加社會的正向能量，守護家園安全。

▲ 邀請頂埔消防分隊黃煒翔隊員擔任講師，講授內容提及「防溺十招，五不五要」。