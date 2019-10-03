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小額終老險保額提高50萬可買2張　7月開放後保費衝破億元大關

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▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲小額終老保險買氣回溫，不僅銷售金額突破億元大關，就連件數也突破萬件。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣將在2026年邁向「超高齡社會」，金管會近年推動小額終老保險，希望讓所有民眾能有基本的壽險保障，更在今年7月開放每人一生限購2張，最高保額也從30萬元拉高至50萬元。根據保險局統計，小額終老險從6月的3,803件到7月的1萬116件，成長了約160%，而保費收入也突破億元大關，7、8月各繳出1.57億元和1.6億元的好成績，顯示買氣有回溫。

為強化國人保障，金管會保險局2017年2月開辦小額終老保險，限購每人一生只能限買一張，目的是希望讓所有民眾都能享有基本壽險保障，不過為吸引民眾購買意願，從今年7月起，小額終老保單的保額從30萬元變50萬元，而一年期傷害保險附約保額也從2萬元調升至10萬元，同時也開放購買2張。

根據金管會保險局統計，今年上半年小額終老新契約件數落在3,803至5,554件，不過7月開放每人可購買2張，以及保額提高至50萬元後，當月件數一口氣跳增至1萬116件，8月也有9,879件，累計1至8月件數攀升至4萬6,415件。

另觀察小額終老初年度保費表現，到今年6月為止，每個月保費收入都沒有突破億元大關，最高是今年1月的8,857萬元，最低則是6月的6,072萬元，不過7月放寬限制後，7、8月保費收入分別來到1億5,763萬元、1億6,042萬元，累計今年前8月保費收入達7億4,651萬元。

金管會保險局副局長張玉煇表示，小額終老保單7月起拉高保額上限和張數後，從7、8月的統計來看的確有成長，這2個月初年度保費收入達3.18億元，較去年同期增加8,900餘萬元，年增率達38.87%。

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