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關鍵60秒「油罐車墜落起火」　加油站4員工爬橋救司機：不能看他被燒死

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記者柯沛辰／宜蘭報導

宜蘭蘇澳南方澳跨港大橋1日斷裂墜海，釀6死12傷。當時司機張建昌駕駛油罐車行經事故路段，連人帶車隨橋面墜落，受困車內。4名加油站員工在不遠處見狀，第一時間拿著梯子爬橋救人，把張建昌從車內拖出來，結果油罐車隨即起火燃燒、冒出濃濃黑煙，若再晚一分鐘逃生，後果恐不堪設想。

畫面可見，61歲張建昌1日上午9點30分駕駛油罐車行經跨港大橋，要到橋旁的加油站供油，不料橋面突然坍塌，整輛車來不及駛進橋頭，就隨橋面向下墜落、撞擊橋墩，當場冒出陣陣濃煙。

▲▼關鍵60秒「油罐車墜落起火」　加油站4員工爬橋救司機：不能看他被燒死。（圖／東森新聞）

▲橋面坍塌，油罐車連帶墜落、撞擊橋墩。（圖／東森新聞）

加油站4名員工目睹驚險畫面，不顧可能爆炸危險，第一時間帶著架梯就爬上破碎橋面想救人。但張建昌骨折無法爬出車外，幾人分工合作費了一番力氣，才順利將人救下橋面，沒想到前腳剛踏到地面，油罐車就陷入一片火海，黑煙直竄天際。

事後，王姓加油員受訪很謙虛，「那時候橋掉下來，看到那個司機大哥人在車上，當下只有一個念頭，就是救人而已，沒有想那麼多，也是幸好說他在這邊，我們看得到，不可能眼睜睜看著他在那邊被燒死阿！」

▲▼關鍵60秒「油罐車墜落起火」　加油站4員工爬橋救司機：不能看他被燒死。（圖／東森新聞）

▲王姓加油員還原當時營救過程，場面驚險。（圖／東森新聞）

林姓副站長也說，「他在那邊受困，我們必須要把他拉出來，如果他真的不幸怎樣，以後我們也不用睡覺了，因為良心過不去。」

事後，張建昌被送往羅東博愛醫院急救，確認左側肋骨斷10根、右側肋骨斷2根，傷勢不輕。恰巧女兒是院內護理師，一聽到消息雖心急如焚，但仍冷靜完成眼前任務，才飛奔到父親病榻前守候。

▲▼關鍵60秒「油罐車墜落起火」　加油站4員工爬橋救司機：不能看他被燒死。（圖／東森新聞）

▲林姓副站長說，若看到司機受困卻不去救，良心會過不去。（圖／東森新聞）

好在張建昌治療過程順利、意識清楚，狀況趨於穩定，才總算讓女兒放下一顆懸著的心，輕輕撫摸父親的手，「不用怕，我們都會一直陪伴您。」

事後，張建昌回憶過程心有餘悸，稱當時他發覺狀況不對，車頭就快抵達橋頭，怎料後面車身太重，整輛車也跟著墜落，後來他全身受傷疼痛，根本無力爬出車外，所幸加油站貴人們救他脫險，也感謝海巡、醫療團隊。

▲▼ 南方澳斷橋／張姓油罐車女兒。（圖／羅東博愛醫院提供）

▲張建昌的女兒輕撫父親的手，守候在病榻旁。（圖／羅東博愛醫院提供）

▲▼南方澳斷橋／油罐車墜落現場 。（圖／記者陳以昇攝）

▲油罐車被燒得面目全非 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼南方澳斷橋／油罐車墜落現場 。（圖／記者陳以昇攝）

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