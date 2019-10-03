桃園市議會通過　「亞洲．矽谷」創研中心土地作價投資案

▲桃園市議會通過位於青埔地區的「亞洲．矽谷」創研中心土地作價投資案。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

經市長鄭文燦出面強力溝通，桃園市議會3日於臨時會中，附帶決議通過市府提出的「亞洲．矽谷創新研發中心」土地，作價投資予桃園航空城公司並墊付69億3,382萬7,150元案」議案。市長鄭文燦表示，市府是應議會要求自辦智慧園區，目前美國網通大廠思科確定進駐，航空城公司是市政府100%投資，絕對沒有無法掌控問題。

市府經發局指出，為加速台灣產業升級及結構轉型，政府積極推動5+2產業創新計劃，「亞洲．矽谷創新研發中心土地作價投資案」為「亞洲‧矽谷」計畫中的重要項目，將整合中央與地方的資源，運用以大帶小、以硬帶軟策略，針對國際大廠、回流台商與新創團隊進行招商，全期開發後，該計畫三期執行完畢，估計可創造8,300個衍生的就業機會與2,340億的產值，為台灣產業升級重要開發核心，未來創新研發中心的創新應用成果將可擴散至航空城產專區。

「亞洲．矽谷創新研發中心土地作價投資案」、位於青埔桃園機場捷運A19站旁，為航空城計畫之領頭羊，基地面積3.81公頃，分三期開發，第一期開發區佔總面積約三分之一，將興建兩棟建築物，其中一棟為18層研發中心，另一棟為10層公益服務設施，預計2020年下半年度動工，2023年年底完工，工程主體將納入「智慧、綠色、健康」等元素，未來將串連機場捷運A19站旁，桃園會展中心、棒球場及星級飯店，成為青埔地區重要的地標建築，也規劃公益空間讓青埔居民能夠擁有圖書館、公托中心等設施，藉此開發案帶動地方發展及產業。

「亞洲．矽谷創新研發中心」原由桃園市政府、中華電信合資開發破局後，市府決定自辦，今天議會臨時會討論土地作價桃園航空城公司69.33億元案，多位議員質疑財務計畫不完整、中央沒有出資、投資節奏不正確，及航空城公司沒有執行能力，最後主席議長邱奕勝裁定休息20分鐘，市長鄭文燦與3黨團協商後以附帶決議方式通過該作價案。