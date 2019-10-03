向漁工致歉　陳其邁：針對全台橋樑總體檢！避免憾事再發生

▲陳其邁向在台工作漁工致敬。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

針對宜蘭南方澳跨海大橋倒塌，行政院副院長陳其邁3日晚間再次前往視察。他透過臉書發文，除了代表行政院向在台工作的漁工們致謝並致歉，同時強調要針對全台橋樑總體檢，避免憾事再發生。

陳其邁表示，傍晚結束中央災害防救會議後，與林佳龍部長、徐國勇部長，再次到宜蘭南方澳，代表行政院向在台工作的漁工們表示感謝，並對於發生這次不幸的意外事件表達深切的歉意。

陳其邁提到，蘇貞昌院長在今天的行政院院會，要求相關部會針對罹難的外籍漁工，立即就後續慰助、家屬來臺安排等事宜進行協助；傷者給予最好的醫療救治與生活援助，救助補償從優辦理。

針對港區交通部分，陳其邁指出，經過海軍一整夜的努力，已在今天上午開闢一條可供漁船通行的航道；並提供蘇澳港10~13號碼頭，讓大型漁船臨時靠泊。而受到影響的港區漁民商家，政府會給予合理補償或協助，讓衝擊降到最低。

陳其邁強調，斷橋事故政府一定會查明到底，並加速橋樑重建。針對全台的橋樑，也會全面落實總體檢，避免類似事件再次發生。

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