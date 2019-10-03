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樹洞電影院、大師彩排免費看！衛武營連假4天變巨大遊樂場

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▲▼ 衛武營週年慶。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
▲衛武營將迎來週年慶，去年入厝Open House演出，吸引許多民眾到場同歡。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心將於10月13日迎接開館1週年，在國慶連假10/10起連續4天，將有一系列活動，打破劇場界線變身「巨大遊樂場」，除了有大師級彩排節目免費欣賞，包括首度來台的莫札特經典歌劇《魔笛》、林懷民退休前最後舞作《秋水》；其他像「樹洞電影院」週年慶特別場、戶外草坪黃昏市集、「眾人的搖擺」戶外音樂派對等，宣告要以最「接地氣」的方式來慶生。

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）
▲「樹洞電影院」重出江湖，將有週年慶特別場。

1.大師級節目與多檔彩排免費看

請繼續往下閱讀...

10月10日以「Open House」活動揭開序幕，包括「雲門」編舞家林懷民大師退休前最後舞作《秋水》、首度來台的莫札特經典歌劇《魔笛》第一幕的開放彩排；其他還有劉信宏管風琴獨奏會、對位室內樂團《音樂中的幽默》、放克劇團《入侵》、《情書》、《地下教室》等多檔精彩節目，讓民眾自由入場觀賞。

其中《秋水》、《魔笛》開放彩排於今（10/3）起開放索票，在短短1.5小時就已發放完畢，上述其他節目則可於10月10日當天，在各節目演出廳院的票口領取手環；其他場次每人每場限領2個手環。所有彩排和演出不開放選位，索完為止。

▲▼ 衛武營週年慶。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
▲衛武營即將週年慶，林懷民舞作《秋水》、莫札特歌劇《魔笛》第一幕彩排開放索票，民眾反應熱烈，票券已索取一空。

2.「眾人的搖擺」戶外音樂派對

10日當晚也將有「眾人的搖擺」戶外音樂派對，邀請告五人、蔡旻佑、9m88等卡司接力開唱，擺脫民眾對於國家級廳院是「遙遠的藝術殿堂」刻板印象，打破藝術與流行的界線，成為「眾人的藝術中心、巨大遊樂場」。

3. 世界級演出、座談接力登場

10月11日起登場的正式演出，包括「雲門舞集 陶身体劇場─林懷民 陶冶 鄭宗龍」世界首演；以及莫札特歌劇《魔笛》全台首演，該劇已在世界25座城市巡演350場，累計50萬名觀眾。10月12日則有巴黎聖母院管風琴名家拉特利，全台唯一的管風琴獨奏會。另外還有走進演員日常的《萬衛一路》導覽活動，先前開放網路報名後反應熱烈，6場次均已報名額滿。

▲▼ 衛武營週年慶。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
▲旗艦級製作莫札特歌劇《魔笛》，將在衛武營週年慶期間全台首演。

10月11日、12日邀請到黑潮藝術王澤馨總監舉辦2場座談，要帶領眾人深入認識睽違35年再度來台、國際芭蕾舞天團-德國斯圖加特芭蕾舞團，並邀請民眾在10月26、27日走進劇場欣賞《羅密歐與茱麗葉》芭蕾舞劇。 

4.「樹洞電影院」週年慶特別場

  而衛武營十分受歡迎的「榕樹廣場」，也將推出受到好評的「樹洞電影院」週年慶特別場，放映時間於10月11日至13日，下午3:30與晚上8:00（10月13日僅下午3:30場次）共5場，播放電影包括《貝禮一家》、《曼菲》、《紅盒子》、《髮膠明星夢》、《小偷家族》，民眾可以在衛武營樹洞廣場舒服的躺椅上，一同徜徉螢幕上的夢幻世界。


▲民眾可以在衛武營樹洞廣場舒服的躺椅上，一同徜徉螢幕上的夢幻世界。

而10月12日上午11時在榕樹廣場，還有衛武營親子日「植物小偵探」活動，讓親子透過遊戲方式認識、觀察植物，輕鬆有趣拉近與植物的距離，活動需線上報名付費。

5.連續4天「戶外黃昏市集  」

10月10日至13日在戶外草坪區，每日下午3時至晚上9時，連續4天開設「黃昏市集」！衛武營和「邊緣工事」合作，推出在地小吃與穿梭市集間的限定版驚喜。更力邀FOCA福爾摩沙馬戲團、紅鼻子馬戲團、萌世代3組團隊在市集進行演出。

更多衛武營週年慶活動與參與方式，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。

▲衛武營國家藝術文化中心獲選《時代》2019年世界最佳景點！（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）
▲衛武營國家藝術文化中心獲選《TIME》評為2019年世界最佳100個景點之一！（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）

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