華銀獲SWIFT GPI服務認證　掌握匯款進度、防詐騙免煩惱

▲華南銀行（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳靜君／台北報導

華南銀行今（3）日表示，為提升匯款服務品質及效率，取得環球銀行金融電信協會（SWIFT）的「全球支付創新」(gpi)服務認證，提供跨境匯款款項即時追蹤，提升銀行服務品質，有效協助客戶掌握交易資訊的即時性與透明度。

華銀表示，隨著客戶全球業務擴展，對跨境交易使用頻率與需求也逐步增加，目前銀行透過SWIFT辦理客戶跨境匯款交易時，交易資訊更新不夠即時及透明，客戶若想確認跨境匯款的進度，需透過電話或拍發電文詢問，等待中間銀行或國外銀行回覆，才能知道此筆資金的進度，相當費時且不符合經濟效益，且對銀行與客戶而言，必須花費人力與時間查詢匯款進度，增加了作業成本。

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藉由SWIFT gpi服務，華銀86家營業據點均可提供客戶查詢跨境匯款交易資訊，藉由點對點追蹤功能，可即時查詢受款人是否收到款項，或是該筆匯款目前狀態，隨時掌握交易進度。

另為為防止詐欺或重複支付情形，須即時發出中止和撤回匯款款項的需求時，在本次SWIFT gpi服務中，也提供在匯款銀行至受款銀行間的支付路徑中，向SWIFT gpi參加銀行發出即時中止支付訊息的功能，對阻止犯罪發揮極大效果。

華銀表示，服務，不僅提升跨境匯款交易資訊透明度，提供客戶獲得快速、安全、透明的全球跨境支付服務，更可協助客戶掌握匯款資金的狀況，優化資金運用。