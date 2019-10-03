蔡宜芳談偶像郭台銘　王浩宇留言反被酸「打柯批韓蹭小英」

▲郭台銘、柯文哲再度合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）

記者黃巈禾／綜合報導

有美女學霸之稱的蔡宜芳將代表台灣民眾黨披上戰袍，投入台北市第七選區（信義區、南松山）立委選戰，她2日與鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲一同拍攝宣傳照，3日特別發文談到對郭台銘的欣賞。而桃園市議員王浩宇也在下方留言「不要太累」，而蔡宜芳也不甘示弱地回酸「打柯批韓蹭小英的你也辛苦了」。

蔡宜芳表示，在選戰倒數的100天，特別把這一天的日記留給一個崇拜的企業家郭台銘，大學時，一場郭台銘演講，當時有句話深深烙在我心上的話，「我們的差別，在於選擇與被選擇」來談成功與失敗的差異，從此把這位「黑手出身，白手起家」最能代表台灣產業發展歷程的企業家的故事，在自己青創平台工作服務時，對所有要創業的年輕人彼此激勵。

蔡宜芳提到，之後也在一些場合如去年在廈門舉辦的「兩岸企業家峰會」及今年八月在前立委周守訓的生日會中，有機會與郭台銘近距離接觸並當面請益，這次能夠與郭台銘和柯文哲一起拍選舉的定裝照，自己心想「我何其有幸，能夠同時與我在企業及政治上的導師一路陪伴下打這場『一個人的選戰』，無論在多艱困的戰場中，我將無所畏懼！」

王浩宇也在貼文下留言「不要太累」，遭蔡宜芳回酸「 打柯批韓蹭小英的你也辛苦了」。其實兩人之前就為了柯文哲在臉書隔空喊話。蔡宜芳不滿柯文哲被批評為「史上最爛的台北市長」，9月23日在臉書PO文邀請王浩宇到台北市騎YouBike，「我隨時可以講出許多台北市的政績，是否也可以請議員帶我去桃園看看？」

隨後王浩宇也發文說「這個世界上最遙遠的距離，是站隔壁一句話都沒說，只能兩個人在網路上你來我往」，台北市的統籌分配預算長期以來都比各縣市多，桃園市長鄭文燦的民調滿意度最高，柯文哲卻是滿意度倒數的直轄市長，到底誰表現得比較好，答案非常清楚，「有空來桃園逛逛，下禮拜開幕的農博好嗎？很好玩」。

▲蔡宜芳酸王浩宇。（圖／翻攝蔡宜芳臉書）