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陸客、陸生「反反送中」爆衝突　陸委會：可撤銷來台許可

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▲文化大學連儂牆爆發衝突（圖／翻攝自YouTube／吳明峯）

▲文化大學連儂牆爆發衝突（圖／翻攝自YouTube／吳明峯）

記者曾俊豪／台北報導

香港反送中示威在台灣也引起聲援的聲浪，不過，最近卻接連發生有陸客、陸生用行動「反反送中」。對此，陸委會發言人邱垂正今（3日）表示，如經主管機關認定，陸客、陸生違反《中國大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》第12條等相關規定，得不予許可來台申請；已許可者，得撤銷或廢止其許可。

義守、東吳、文化等大學近日都傳出港生與陸生因「反送中」議題發生衝突，上個月27日，更有一對帶著小孩的陸客夫妻，因為撕毀高雄中山大學聲援反送中字條而和學生出現爭執。鼓山分局接獲學生報案後，隔天循線將吳姓夫妻帶回偵辦，儘管雙方最終和解收場，卻凸顯台灣已成為「反反送中」的戰場之一。

▲▼ 清華大學連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲清華大學連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

邱垂正表示，近期陸生、陸客在台毆人、拆毀連儂牆等行為，如涉及違反相關法令規定，未來恐會面臨無法繼續來台。政府希望陸客來台觀光、陸生來台就學，可以感受到台灣自由、民主、多元的環境，「這是台灣與中國大陸不同之處，對不同立場的言論內容，應該要有包容、尊重的態度，不應該有拆毀連儂牆或暴力打人的違法行為。」

《中國大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》第12條規定，陸人申請來台如經主管機關或中央目的事業主管機關認定，「對台灣地區政治、社會、經濟有不利影響，或從事違背對等尊嚴原則不當行為，政府得不予許可；已許可者，得撤銷或廢止其許可，並註銷其入出境許可證。」

▲涉嫌撕毀中山大學連儂牆貼紙的陸客夫妻在墾丁找到，警方用監視器「以車追人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲撕毀中山大學連儂牆貼紙的陸客夫妻在墾丁被找到 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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