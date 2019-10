▲ 新北大都會公園寶可夢熱力登場,侯友宜:讓抓寶迷盡情抓個夠。(圖/新北市觀旅局提供,下同)

記者郭世賢/新北報導

「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」3日於新北大都會公園盛大開幕,引頸期盼的寶可夢訓練師們終於迎來2019年全台唯一一場的抓寶盛會,市長侯友宜歡迎全國及海外玩家盡情玩樂,除了主會場之外,整個城市還有60處景點,可捕獲超稀有的限定寶貝。

侯友宜表示,新北大都會公園是大台北地區最廣闊的公園,以明媚的疏洪步道及豐富的野生動植物聞名,占地400公頃的場地,要讓寶迷盡情抓個夠。他特別感謝美國Niantic及日本The Pokémon Company與新北市合作推出這場盛會,並與Niantic亞太區行銷總監足立光、The Pokémon Company執行董事福永晉互贈禮物,三人同時與首度登台的全新寶可夢角色-敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥合影。

新北大都會公園主會場處處可見Pokémon團隊的用心設計,各式寶可夢造型的空飄氣球以及靈犀隊、武勇隊、叡智隊三位隊長的立牌,讓侯友宜也躍躍欲試,他鼓勵民眾們多多拍照打卡。

觀旅局還另規劃深澳漁港、水湳洞、碧潭風景區、淡蘭古道、烏來瀑布、三重空軍一村、中和烘爐地等60個新北知名景點,結合此次「Pokémon GO」活動。觀旅局長張其強表示,希望藉此機會讓國內外遊客以步行方式,領略遊覽多元的在地觀光特色,同時與旅宿、伴手禮及博物館群等多家業者共同推出專屬優惠方案。

觀旅局表示,為了讓玩家盡情捕捉寶可夢,活動期間主會場內停車場將不對外開放,建議民眾於活動期間搭乘桃園機場捷運線、台北捷運的中和新蘆線或公車至「三重站」下車,輕鬆便利又省時。即日起至10月6日每日上午10點到下午5點,歡迎各地的玩家們到新北來體驗抓寶的喜悅以及城市的風情。更多資訊可上官網:www.safarizonentpc.tw查詢。