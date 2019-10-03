吹哨者張晋源挨告還停職　金管會要永豐金提2點說明

▲永豐金日前指控吹哨者、永豐銀前總經理張晋源涉及背信，引發外界高度關注。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

曾舉發永豐金鼎興與三寶案的「吹哨者」永豐銀前總經理張晋源，遭永豐金與永豐銀行以背信罪提告，就連辦公室也被貼上封條。金管會對此表示，本周二（1日）已發函給永豐金，要求說明對吹哨者停職和提告的處置，是否符合相關法規，並要求永豐金要盡速回應。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，永豐金吹哨者張晋源等4人在今年6月再度以書面方式向金管會檢舉，主要是針對銀行內部評等機制有缺失，因此7月時請4人到金管會進行說明，隨後8月金管會函請永豐金要責成稽核單位就檢舉內容來查證，並請永豐金董事會要建立平台主動與員工溝通，進而落實吹哨者相關制度。

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針對鼎興案，黃光熙指出，金管會在2016年已核處1,000萬元罰鍰，同時也解除負責人何壽川職務，已完成處分，對於永豐銀信用評等的妥適性將會進行檢視。

外界關注永豐是否對吹哨者有不利處分，黃光熙說，這周二已發函給永豐金，要求說明對於張晋源的處置，包括暫停職務和提告等，是否有符合吹哨者保護規定，也就是金控及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第34之2條規定，並要求「盡速回應」。

黃光熙表示，吹哨者制度是內部員工依循內部管道進行處理，公司要建立完善制度，包括保護吹哨者、對吹哨者保密等，因此會針對目前執行的情況，檢視是否有符合期規定。

根據金控及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第34之2條規定，金融控股公司及銀行業對檢舉人應採取2項保護，首先是檢舉人的身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分的資訊，再者是不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有的權益，或其他不利處分。