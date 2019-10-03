郭台銘出席台灣玉山科技協會年會　李紀珠力邀童子賢、吳敏求為產業發聲

▲台灣玉山科技協會2019年會員大會，左起為旺宏電子董事長暨執行長吳敏求、鴻海創辦人郭台銘、台灣玉山科技協會理事長李紀珠、前行政院長張善政、和碩聯合科技董事長童子賢。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導



台灣玉山科技協會2019年會今（3）日登場，這次大會以「全球科技戰 台灣的挑戰與布局」為主題，邀請鴻海創辦人郭台銘擔任貴賓致詞，並由理事長李紀珠主持專題座談，力邀前行政院長張善政、行政院政務委員龔明鑫、和碩聯合科技董事長童子賢及旺宏電子董事長暨執行長吳敏求座談。

▲台灣玉山科技協會理事長李紀珠。（圖／記者湯興漢攝）

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李紀珠表示，隨著中國大陸勢力崛起，美國產生抑制對方心態，以關鍵技術及限制市場准入作為手段，來抑制中國大陸經濟及產業，而台灣作為出口導向的國家，在全球產業鏈價值的參與程度高達67.6％，其中科技更是重要產業，該如何將危機化為轉機，今年特別邀請業界人士共同思考未來。

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘以貴賓身分致詞，分享玉山科技協會在1989年籌備成立之際，自己就是30多位發起人之一，可以說和玉山科技協會淵源頗深，並提到5G和AI的時代來臨，台灣可以作為全世界最好的試驗機地，結合在地產業刺激經濟發展，其中海外資金回台扮演關鍵角色。

▲和碩聯合科技董事長童子賢。（圖／記者湯興漢攝）

為了幫助台商因應迫在眉睫的貿易挑戰，李紀珠力邀張善政、龔明鑫、童子賢和吳敏求座談，童子賢以地震為例說明當前的全球貿易摩擦現象，認為貿易摩擦只是上層浮現的現象，底層結構似乎是經濟強權與政治強權的板塊碰撞，狀況似不單純。

童子賢說明，這現象已經不是貿易失衡而已，還隱含著強權間板塊正在衝撞，這是人為的「貿易地震」，並提醒台灣企業要懂得保護自己，企業經營上不要碰觸敏感區塊，也要懂得迴避有爭議範圍，並趁機調整經營體質、調整生產布局，為台灣產業爭取更多機會，更要積極淘汰過時法規，改善投資環境，以便「築巢引鳳」或鮭魚回鄉，最後期許產官學合作，讓台灣再創造一波高峰。

▲旺宏電子董事長暨執行長吳敏求。（圖／記者湯興漢攝）

吳敏求認為，美中貿易戰對台商應有相當正面的幫助，尤其是科技代工廠靈活應變，像是台灣電子五哥的競爭力非常強，會想辦法維持競爭力，轉移生產基地，未來「台灣製」將可望有大幅成長機會。

吳敏求表示，台灣的IC設計產業研發實力堅強，近期很多中國大陸廠商考量到美國技術限制，紛紛找上台灣晶片廠商合作導入產品設計，但是如此一來，既不會對美國消費買氣帶來太大衝擊，在價格維持、訂單量卻增加的情況下，對台廠而言，反而有益。

▲玉山科技協會2019年會登場，鴻海創辦人郭台銘與和碩聯合科技董事長童子賢比鄰而坐。（圖／記者湯興漢攝）

這場年會齊聚500位產官學研人士，包括科技部長陳良基、華邦電子董事長焦佑鈞、開發金董事長張家祝、台灣彩券董事長薛香川、中磊電子董事長王伯元、台灣大哥大總經理林之晨、安碁資訊董事長施宣輝等，總統蔡英文也特地致電祝賀。

台灣玉山科技協會今年擴大第十屆理監事會，延攬多位傑出企業家領袖及青年菁英加入陣容，共有27位新理事及9位監事，第十屆理事長由李紀珠高票連任，兩位副理事長則為台積電總裁魏哲家和和碩聯合科技董事長童子賢擔任。