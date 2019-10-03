十一閱兵有無「列管退將官員」出席　陸委會回應

▲今年閱兵是習近平任內首次「國慶閱兵」。（圖／翻攝央視）

記者曾俊豪／台北報導

中國大陸1日舉行建政70年慶祝大會及閱兵式，外界關注，台灣方面是否列管退將、官員違反規定出席。陸委會副主委邱垂正今（3日）表示，「據了解，並沒有相關指標人員參與中共建政70年慶祝活動。政府感謝國人能夠遵守相關規範。」

立法院在7月時三讀通過《兩岸人民關係條例》修正案，規範少將以上的退將及曾任國防、外交、大陸事務或國安機關之政務副首長、情報機關首長，「終身不得參加中共相關政治活動。」若違反，情節重大者，最重可剝奪全部的月退俸或罰新台幣1000萬元。

▲習近平在檢閱車上檢閱武器裝備。（圖／央視）

邱垂正在下午的例行記者會上就相關問題回答記者提問。除確認沒有「指標人員」出席之外，他也再次呼籲國人，「赴中國大陸參訪應該考量國家尊嚴，注意社會觀感以及法律的規定，共同維護國家整體利益，「以免落入中共統戰的陷阱，傷害中華民國的國家認同。」

在建政70週年大會上，除了有大陸國家主席習近平任內首場「國慶閱兵」外，閱兵式結束後，還有大陸各省及自治區的方陣遊行，其中，「台灣花車」在港澳之後出現，由電音三太子壓陣熱舞，後方螢幕播放「實現偉大民族復興・推進祖國和平統一」的字樣。

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