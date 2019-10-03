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英國也有貓站長！孟加拉貓保羅 獲聘任火車站公關經理

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▲孟加拉貓保羅，獲聘擔任貓站長。(圖／翻攝自 Liverpool South Parkway station臉書)

孟加拉貓保羅，獲聘擔任貓站長。(圖／翻攝自 Liverpool South Parkway station臉書)

國際中心／綜合報導

一隻以已故影保羅紐曼(Paul Newman)名字命名的孟加拉貓(Bengal Cat)保羅，打從小時候起候就開始進駐英國一處火車站。牠如今牠天都要來這裡逛一逛。鐵路公司老闆乾脆「聘請」牠擔任利物浦南大道站(Liverpool South Parkway Station )的「公關經理」，也就是差不多等於日本的貓站長啦！

可愛的保羅迷倒該處火車站的員工和旅客已經超過10年。大多數時候，牠都是蜷曲著身子、趴在車站月台附近的一張輪椅上。「默西鐵路公司」(Merseyrail)如正式歡迎牠加入公司團隊，而且還有正式職稱。

車站副理洛威(Allan Rowe) 說：「很高興能夠請到保羅擔任我們的公關經理。牠是實至名歸。牠是一隻天生友善的貓。我們都很喜歡牠。」

「保羅人緣很好，喜歡所有人的關注。有時候他會坐在火車大廳的地板中央，但是人們不會嫌牠擋路，都會停下來撫摸他。如果保羅覺得太多的熱情讓牠無法消受時，牠他就會跑到車站的許多隱蔽角落躲起來。」保羅的家是在利物浦南大道附近 。但牠是個鐵道迷，喜歡在火車站流連。

23歲的洛威補充說：「保羅進入車站的第一年，他的主人就不斷來這裡把他帶回家。我們 並不介意牠在這裡活動，更歡迎牠成為我們公司的一員。聽說牠的主人還養了其他幾隻貓，每隻都有不同的名人名字。但保羅跟牠們合不來，這就是為什麼他喜歡到外面蹓躂。」

保羅如今已是當地的明星，在牠臉書頁面上有3,000個「讚」。甚至有人特別造訪車站，只為了跟牠見面。艾倫補充說：「當牠坐在驗票閘口時，還有人給牠看車票呢！」

▲孟加拉貓保羅，獲聘擔任貓站長。(圖／翻攝自 Liverpool South Parkway station臉書)

艾倫抱著保羅的合影。(圖／翻攝自 Liverpool South Parkway station臉書)

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