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澄清湖割草驚見「6.5米巨粗蟒蛇」　勇消白布蓋蛇頭！苦戰50秒畫面曝光

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記者柯振中、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳥松區的澄清湖3日下午4時許驚傳網紋蟒出沒！環衛工人除草時發現一條巨大的蟒蛇，當場嚇傻通報；鳥松消防局接獲通報，出動了3輛消防車、7名人力，才將這條長達6.5米的大蟒蛇捕獲，等農業局明天來抓走。眾多網友看完嚇傻回應，「這是哪位阿嬤養的？」

▲▼澄清湖有大蟒蛇出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲澄清湖有大蟒蛇出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市鳥松區的澄清湖3日有蟒蛇出沒，環境工程人員在附近割草時，突然發現大蟒蛇竄出，讓人員嚇傻通報消防局；鳥松消防分隊接獲通報，出動3輛消防車、7名消防人員到現場，在草地附近搜索，最後在乾草堆裡發現這條蟒蛇。

多名穿戴防護器具的消防員上前與蟒蛇纏鬥，最後共有4名人員上前壓制，才把蟒蛇給制伏，裝進大型農具中。鳥松消防分隊表示，這條蟒蛇長6.5米，目前還存放在消防隊內，農業局明天才會抓走。

▼多名專業人員合力把大蟒蛇裝到塑膠桶，但裝不下。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼澄清湖有大蟒蛇出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

眾多網友看完嚇傻回應，「好大喔」、「夭壽喔～～真粗」、「這是哪位阿嬤養的」、「沒想過會這麼大隻吧」、「嚇死人這麼粗」、「好壯的蛇啊」、「上次才在大寮抓到而已」、「再一個桶自來也裝不下啊」、「這很多歲了耶，不會殺了牠吧」。此外，也有人說明，這條巨粗蟒蛇是「網紋蟒」。

▼大蟒蛇被裝在大型農具中，放在消防隊內。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼澄清湖有大蟒蛇出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，也有人認為，應該是有人刻意放生的，否則不會這麼大一條，「一定是棄養放生」、「台灣應該管制飼養的人，棄養應該重罰」、「不會又放生了吧。太恐怖了，那麼大隻」、「這大小，家裡不養到（的）偷放機率比較高」。

除了這次的澄清湖大蟒蛇外，高雄河川局包商今年5月13日上午也在高屏溪發現一條巨蟒，4名工人利用繩子套住舌頭，才把這條長達4公尺的巨蟒給捕獲。農業局當時指出，這條巨蟒非野生動物的保育範疇，可能是遭到棄養的，無法接手處理；工人得知消息，一度試圖協尋飼主，無奈之下只能再帶回高屏溪野放。

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▼消防局把大蟒蛇拿來拍開箱文。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼澄清湖有大蟒蛇出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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