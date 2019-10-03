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大同美國公司聲請重整！受綠能解散清算影響　大同：避免突受大額債務影響營運

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▲▼ 大同財務長彭文傑。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 大同財務長彭文傑。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

大同持股50%的大同美國公司（TUS）在9月30日於美國加州洛杉磯中區法院聲請公司重整，於10月2日開庭並獲核准聲請。TUS重整原因，則是與TUS、綠能、美國矽料供應商Hemlock三方的供應契約相關。

大同財務長彭文傑表示，TUS在100年時做為協助採購，在美國矽料供應商Hemlock的要求下，和台灣綠能公司共同與Hemlock訂立三方多晶硅原料供應契約。

請繼續往下閱讀...

其後因原料市場價格崩盤，致綠能進入解散清算程序，TUS於今年7月間接獲Hemlock寄發通知，要求TUS給付依原先和解契約內容、綠能公司須給付的500萬美元，其後以違約為由，提出要求TUS以3500萬美元和解。大同表示，為保護TUS不受突然大額債務影響公司營運，依美國破產法第11章聲請重整，以保護公司得以繼續營業與服務客戶，目前則維持正常營運

彭文傑表示，大同對TUS為股東關係，TUS營運一向獨立運作，基於合併報表編製準則，已於每月認列TUS經營損益情況，彭文傑進一步說明，認列TUS佔大同公司營收比例不超過0.1%，去年全年認列虧損約一百多萬美金，預估今年整年度與去年相去不遠。

另外，大同公司在營運、財務狀況則一切正常，在Hemlock供應合約中並非當事人，與TUS亦無任何連帶債務或背書保證關係，TUS重整對大同公司財務營運沒有影響。

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