郭柯合體推立委　李縉穎感謝柯文哲：一路都願意給年輕人機會

▲李縉穎一家人與柯文哲合影。（圖／翻攝李縉穎臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

先後擔任台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘幕僚的李縉穎是郭家軍第一棒，2020立委選舉，將競選新北第十選區（土城、三峽）的區域立委。李縉穎2日臉書開張後PO出與柯文哲、郭台銘的合照，3日又再度發文，他感謝柯文哲一路以來願意給年輕人機會，「對於阿北，我心裡只有感謝、感謝、再感謝」。

李縉穎表示，當上新手奶爸之後，一直想要帶前世情人（女兒）給柯文哲看看，好不容易等到女兒大了點兒可以放心帶出門，自己卻離開市府團隊。

▲郭台銘、柯文哲、李縉穎。（圖／翻攝郭台銘臉書）

李縉穎指出，近日選務繁忙，陪家人的時間變得更少了，「難得昨天是一個比較輕鬆的拍照行程，想說帶上女兒爭取與她更多的相處時光，在金牌攝影師的提議下，幸運的與柯市長來了一張全家福。當然，噗妞也得到郭爺爺的愛的抱抱，算是圓了我的小心願！」

李縉穎提到，非常感謝柯文哲在去年的選戰中讓他參與幕後的策略規劃，選後還給他進入市府團隊學習與歷練的機會，自己不是特例，「市長一路走來都很願意給年輕人機會，用人不論出身背景，只看你的能力、熱忱與人品」。

▲郭台銘、柯文哲合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供，下同）

李縉穎提及，柯文哲的格局與氣度，「大方的讓我以借將的方式前往郭團隊協助雙方的合作。對於阿北，我心裡只有感謝、感謝、再感謝」。

李縉穎強調，現階段正式投入立委選戰，希望能把在兩位巨人身邊的所見、所學努力發揮出來，做到「讓台灣更好、更幸福」，給最愛的女兒，以及所有朋友的家庭與下一代，一個充滿幸福與希望的未來，也謝謝柯文哲的攝影師為他們留下這麼溫暖的全家福，「未來，我會努力，讓全台灣更幸福！」

文末，李縉穎Hashtag「阿北還是不會抱小孩XD」、「相信李縉穎台灣一定贏」、「唯一支持0到6歲國家養」、「出門最拚幕僚回家女兒笨蛋」，「雖然有小情人但老婆我還是最愛你」