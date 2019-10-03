影／郭、張互動尷尬　郭台銘：我退選後演講位子就被張善政佔走

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、韓國瑜國政顧問團總召張善政3日一同受邀出席台灣玉山科技協會會員大會，但兩人除了兩次握手、一次敬酒以及上台大合照之外，幾乎沒互動、沒說話，但郭台銘致詞時說「我宣布退選之後專題演講的位子就被張善政佔走了」，博得滿堂笑聲。

郭台銘以發起人的身分受邀致詞，張善政則是行政院前院長身分參加專題座談。郭台銘在致詞時開場就說，「我在還沒宣布退選之前。本來是主講貴賓，退選之後就被拿掉，他的位子被張善政佔走，變成只能在晚餐前致詞」，他笑著表示，但是玉山科技協會跟他算是蠻有淵源的，若講太久被關電源的話希望可以先提醒他一下。

郭台銘強調，政府要成就下一個世代，而非下一次選舉，教育要有願景，培養年輕人成為世界級的人才，投資年輕人，就是投資未來，他重申0到6歲國家養政策的重要性，讓年輕人能成家立業，敢結婚生子，這是社會永續的共同使命。

他也再次呼籲，政府應當切記，政治要為經濟服務，沒有經濟萬萬不能，選民也要有智慧，選擇比努力更重要。

郭台銘、張善政在最後合影時，兩人原本中間是站著新光金控董事長李紀珠，後來他們「大風吹」特地交換位置，讓郭、張兩人握手合影，主持人還開玩笑說「這樣你們滿意了嗎？」





▲郭台銘、張善政出席玉山科技協會2019年會。（圖／記者湯興漢攝）

▲玉山科技協會2019年會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘離場。（圖／記者湯興漢攝）

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