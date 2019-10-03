桃園真好玩！　每個月都有不同主題農事體驗活動

▲桃園推出月主題農事體驗活動，10月份首先推出洛神花主題農事體驗。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市全力發展休閒農業產業，整合已劃定或申請中的12大休閒農業區，3日於市府發表經協助整合，每個月推出不同主題的農事體驗及好玩行程，10月份首先推出洛神花主題農事體驗，共有觀音蓮花園、蘆竹大古山及坑子溪、大溪康莊、龜山楓茶米等5個休閒農業區搭配提供遊程，讓民眾真實體驗農村的生活智慧。



桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，桃園休閒農業蓬勃發展的同時，更需要整合的力量，市府肩擔起這個角色，召集已劃定8個休閒農業區以及大溪康莊、龜山楓茶米及新屋海洋客家3個申請中的休閒農業區，還有預定明年度申請劃定的楊梅秀才窩休閒農業區共12個休區協會，以一年12月不同主題的農事體驗，請各休區協會共同推出聯合農事體驗，由市府這邊建置農事體驗報名系統，讓消費者自由選擇想參與的行程內容，用最符合在地的農事體驗，讓遊客深入瞭解桃園的各個休閒農業區特色。

農業局郭局長承泉表示，針對休閒農業區聯合農事體驗，農業局已規劃以下主題：1月踩出幸福—鹹菜體驗、2月療癒天使—多肉植物、3月春耕祈福插秧趣、4月螢光閃閃、5月來去甲番麥、6月尋找鐵甲武士、7月一日農夫體驗營—割稻篇、8月製茶趣˙茶飄香、9月摸蛤兼洗褲、10月秋季限定-燦爛嫣紅洛神花、11月闔家焢窯樂、12月嘿呦嘿呦拔蘿蔔，預計明年1到12月共計50個農場，月月都能在桃園休閒農業區發現新驚喜，屆時民眾都能在網路上報名自己喜愛的體驗內容及梯次。

桃園市自2015年起向農委會提出申請劃定休閒農業區，目前已完成劃定觀音區蓮花園、大溪區月眉、龍潭區大北坑、蘆竹區大古山、大園區溪海、蘆竹區坑子溪、楊梅區楊梅及復興區暨大溪區台七桃花源休閒農業區等8個休閒農業區，突顯桃園農業發展來到新的里程碑。