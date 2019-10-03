花蓮人多高壽！僅富里卿90歲以上逾百位　百歲人瑞有5人

▲花蓮縣長徐榛蔚出席重陽節大會看到不少阿公、阿婆趕大早前來會場，生氣蓬勃朝氣十足十分欣慰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

敬老重陽節的前夕，花蓮縣客屬會富里分會、玉里鎮老人會及光復鄉老人會3日舉行重陽節慶祝大會。縣長徐榛蔚特地南下與會，除了給予長輩們溫暖的擁抱之外，也親切關心每一位老大人們的生活點滴，場面相當溫馨，並衷心祝福所有長輩們皆能健康、平安、喜樂。

▲徐榛蔚與104歲人瑞合影。

徐榛蔚表示，花蓮縣是高壽之縣，根據統計，富里鄉七十歲以上的老人共計超過1,700人，七十歲到七十九歲超過800人，八十歲以上超過600人，九十歲以上超過100人，而百歲以上人瑞則有5人。好山好水的花蓮，是最適宜居住的生活環境，他叮嚀長輩們每多走出戶外活絡筋骨，享受最乾淨的空氣和陽光，或常到老人會館、文健站與老朋友相聚之外，也可以認識新朋友，讓自己開心不無聊。

▲徐榛蔚參與長青趣味競賽，以雙腳夾住氣球比賽競走，模樣十分逗趣。

徐榛蔚看到不少阿公、阿婆趕大早前來會場，讓會場一早便顯得生氣蓬勃、朝氣十足感到十分欣慰，她說，兒孫自有兒孫福，她希望長輩們維持長期運動好習慣，不僅自身常保開心與健康，也能讓生活品質更好，讓子女無後顧之憂。

值得一提的是，徐榛蔚於玉里老人會時，更受邀參與長青趣味競賽活動，並以雙腳夾住氣球，與縣議員王燕美比賽競走，只見兩位參賽者搖擺著身軀，踏著蹣跚俏皮的步伐，逗得現場長輩們哈哈大笑、不亦樂乎，場面相當有趣又歡愉。