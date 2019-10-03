張哲嘉婚前火場殉職！母淚求大兒子回身邊　台南消防局長：一定讓他回家

記者鄒鎮宇／台南報導

台中大雅區2間廠房3日凌晨大火，吞噬消防特搜員謝志雄、張哲嘉，經過6小時2人的遺體才被拉出，待DNA鑑定才能確定身分。張哲嘉的母親表示，她兩個兒子都離開台南遠到台中服務，希望可以讓大兒子回到家鄉。對此，台南市消防局長李明峯表示，一定會盡力協助家屬，讓張家打火兄弟回到台南。

台中大雅區中和六路一間免洗餐具物流工廠3日凌晨1時45分許發生火警，32歲的張哲嘉與33歲謝志雄獲報後帶著熱顯像儀進入火場，沒想到內部濃煙不斷竄出，經過10分鐘後皆無回應，讓警消立刻破窗救援；經過6小時搶救，發現張、謝兩人被壓在鋼架下方，遺體焦黑無法辨識身分，僅能等待DNA比對確認。

▲勇消張哲嘉與謝志雄不幸殉職。（圖／記者李忠憲攝）



▲謝志雄的太太招魂時哭到斷腸。（圖／記者陳豐德翻攝）



謝志雄與妻子結婚3年多，目前育有1歲多的兒子，且妻子身懷女雙胞胎7個多月，當她趕到火場招魂時，一度崩潰痛哭，身旁的親友擔心她動到胎氣，緊緊守在一旁。另外，張哲嘉剛購買800萬元的房子，準備與女友步入婚姻，讓到場的家人、女友哭到腿軟，被慈濟師姐攙扶。

張哲嘉本是台南人，與哥哥皆到台中消防局服務，大火殉職後位於台南的老母親非常難過，看到前來慰問的台南市消防局人員直接淚崩，求對方讓張哲嘉回到台南家鄉，可以陪在她們身邊。

▲張哲嘉的母親希望可以讓大兒子回到台南服務。（圖／記者林悅翻攝臉書）



消防局第二大隊長陳博文說，慰問當時情況不好，由於未確認張哲嘉的生死，但局長有交代要盡力協助家屬；另外，張母當下非常難過，唯一的要求是事情過後，希望張哲嘉的哥哥張修銘能回到台南家鄉服務，別再讓她與丈夫擔心。

李明峯得知後表示，張家兩位兄弟都是打火英雄，現在只剩下一位讓他非常不忍，也不該再讓張母操心，雖然不清楚台中消防局目前的情況，但不管台中怎麼想，他會想辦法讓張修銘回到台南家鄉。

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