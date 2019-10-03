　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張哲嘉婚前火場殉職！母淚求大兒子回身邊　台南消防局長：一定讓他回家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄒鎮宇／台南報導

台中大雅區2間廠房3日凌晨大火，吞噬消防特搜員謝志雄、張哲嘉，經過6小時2人的遺體才被拉出，待DNA鑑定才能確定身分。張哲嘉的母親表示，她兩個兒子都離開台南遠到台中服務，希望可以讓大兒子回到家鄉。對此，台南市消防局長李明峯表示，一定會盡力協助家屬，讓張家打火兄弟回到台南。

台中大雅區中和六路一間免洗餐具物流工廠3日凌晨1時45分許發生火警，32歲的張哲嘉與33歲謝志雄獲報後帶著熱顯像儀進入火場，沒想到內部濃煙不斷竄出，經過10分鐘後皆無回應，讓警消立刻破窗救援；經過6小時搶救，發現張、謝兩人被壓在鋼架下方，遺體焦黑無法辨識身分，僅能等待DNA比對確認。

▲▼台中大火殉職警消。（圖／記者李忠憲攝）

▲勇消張哲嘉與謝志雄不幸殉職。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中大雅惡火2消死，家屬哭到腿軟到場招魂。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲謝志雄的太太招魂時哭到斷腸。（圖／記者陳豐德翻攝）

謝志雄與妻子結婚3年多，目前育有1歲多的兒子，且妻子身懷女雙胞胎7個多月，當她趕到火場招魂時，一度崩潰痛哭，身旁的親友擔心她動到胎氣，緊緊守在一旁。另外，張哲嘉剛購買800萬元的房子，準備與女友步入婚姻，讓到場的家人、女友哭到腿軟，被慈濟師姐攙扶。

張哲嘉本是台南人，與哥哥皆到台中消防局服務，大火殉職後位於台南的老母親非常難過，看到前來慰問的台南市消防局人員直接淚崩，求對方讓張哲嘉回到台南家鄉，可以陪在她們身邊。

▲台中市大雅區物流中心大火，前往救火卻不幸罹難殉職的消防隊員張哲嘉。（圖／記者林悅翻攝臉書）

▲張哲嘉的母親希望可以讓大兒子回到台南服務。（圖／記者林悅翻攝臉書）

▲台中市大雅區物流中心大火，前往救火卻不幸罹難殉職的消防隊員張哲嘉。（圖／記者林悅翻攝臉書）

消防局第二大隊長陳博文說，慰問當時情況不好，由於未確認張哲嘉的生死，但局長有交代要盡力協助家屬；另外，張母當下非常難過，唯一的要求是事情過後，希望張哲嘉的哥哥張修銘能回到台南家鄉服務，別再讓她與丈夫擔心。

李明峯得知後表示，張家兩位兄弟都是打火英雄，現在只剩下一位讓他非常不忍，也不該再讓張母操心，雖然不清楚台中消防局目前的情況，但不管台中怎麼想，他會想辦法讓張修銘回到台南家鄉。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
王瞳「殺到馬俊麟家」衝突影片曝光！家人飆罵正宮：把妳老公管好
「6.5米巨粗蟒蛇」現身澄清湖！7勇消白布蓋蛇頭　苦戰畫面曝
台電無預警停電！高雄「6區大停水」　影響至少20萬戶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澄清湖割草驚見「6.5米巨粗蟒蛇」　勇消白布蓋蛇頭！苦戰50秒畫面曝光

快訊／男子「持西瓜刀」闖土城科技公司狂揮！員工驚逃報警

好心收留他一家…卻因沒米煮飯被揍瞎　苦嘆：恩將仇報　

張哲嘉婚前火場殉職！母淚求大兒子回身邊　台南消防局長：一定讓他回家

女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：司機還怪我走太慢

來台打拼8年…漁工遭壓前傳訊「怎麼還不來」　姊姊病房外痛哭：怕他醒不來了

桃園內壢車站旅客落軌遭輾斃　自殺？意外？鐵警調查原因

台中火警工廠老闆遭傳喚　警察友人轉述：他會負起道義責任

速查起火原因、依法拆除　楊瓊瓔哽咽落淚：協助家屬度過難關

桃園偏鄉警所所長互調　警犬也互換！適應沒問題

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

黑人乾妹妹婚禮大咖深情獻唱　范瑋琪、蕭敬騰輪飆神曲...超浪漫！

澄清湖割草驚見「6.5米巨粗蟒蛇」　勇消白布蓋蛇頭！苦戰50秒畫面曝光

快訊／男子「持西瓜刀」闖土城科技公司狂揮！員工驚逃報警

好心收留他一家…卻因沒米煮飯被揍瞎　苦嘆：恩將仇報　

張哲嘉婚前火場殉職！母淚求大兒子回身邊　台南消防局長：一定讓他回家

女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：司機還怪我走太慢

來台打拼8年…漁工遭壓前傳訊「怎麼還不來」　姊姊病房外痛哭：怕他醒不來了

桃園內壢車站旅客落軌遭輾斃　自殺？意外？鐵警調查原因

台中火警工廠老闆遭傳喚　警察友人轉述：他會負起道義責任

速查起火原因、依法拆除　楊瓊瓔哽咽落淚：協助家屬度過難關

桃園偏鄉警所所長互調　警犬也互換！適應沒問題

小額終老險保額提高50萬可買2張　7月開放後保費衝破億元大關

陳珊妮登最後一期《LES》　感嘆：習慣看懶人包很危險！

直擊／Hey! Say! JUMP為台粉破例！轉頭對歌迷揮手600歌迷狂叫

王柏傑沒看《返校》避談王淨！帥氣站台PORTS V揭秘最愛單品

裘德洛18歲女兒愛麗絲「美翻巴黎時裝周」　網驚嘆：男神基因超強！

樹洞電影院、大師彩排免費看！衛武營連假4天變巨大遊樂場

蔡宜芳談偶像郭台銘　王浩宇留言反被酸「打柯批韓蹭小英」

桃園市議會通過　「亞洲．矽谷」創研中心土地作價投資案

不斷更新／富邦單局2失誤送4分　7局富邦17：4統一

向漁工致歉　陳其邁：針對全台橋樑總體檢！避免憾事再發生

社會熱門新聞

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺..

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高..

台中勇消「父親節才公布喜訊」　..

快訊／旅客落軌「輾過」！學生月..

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

即／台中2消防隊員困火場罹難

陳揮文爆「女星坐過檯」：在電視..

為200萬殺債主　動手前先拜媽..

台中勇消妻懷雙胞胎　困火場殉職..

苗栗女屍卡消波塊　疑遭拖行留血..

台中2消防隊員困火場失聯5小時..

南方澳找最後一人！百人岸上插蠟..

即／最後一名失聯漁工找到了！南..

目睹橋斷倒車逃死…船長上岸拜媽..

更多熱門

相關新聞

大雅2消死／工廠老闆：會負起「道義上的責任」

台中大雅農地旁廠區3日清晨發生火警，造成2名消防隊員殉職，失火的廠區為「群峪公司」與「台灣百慕達紙器廠」，兩個廠區緊鄰，台中市府表示2個廠區都屬於整棟違章建築，且沒有工廠登記，廠區的負責人陳俊孚向媒體表示廠房有一部分是生產免洗餐具的生產線，卻辯稱「有工廠登記！」針對2名警消不幸喪命，老闆透過警方轉述「會好好協助善後負起道義上的責任」。

張哲嘉買房準備結婚　卻等不到那一刻

近10年有19名救火英雄葬身火場

困火場「勿開門」　消防員曝會被燒死

關鍵字：

台中大雅火警殉職消防員

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

快訊／王瞳恍惚無神道歉！

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

馬俊麟認了「沒控制好我的感情」

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面