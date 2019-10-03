全國首創「類5G影音行動指揮車」　新北警局攜手工研院打造無人機行動專網

▲ 新北警首創「類5G影音行動指揮車」。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為落實新北市長侯友宜「安居樂業」政策，新北市警察局積極發展智慧警政，創新應用類5G專網技術部署影音行動指揮車，結合既有「全方位3D科技維安網」，3日起在新北大都會公園Pokemon GO Safari Zone遊戲活動守護民眾安全。

新北市政府警察局與工業技術研究院合作執行經濟部技術處「新世代專網前瞻系統應用及驗證計畫」，應用類5G專網通訊技術，利用影音行動指揮車機動特性，快速部署搭載類5G專網基站之繫留無人機及穿戴式影音發布裝置。

▲ 全方位3D科技維安網應用無人機，搭載類5G專網基站回傳即時影像。

警察局表示，繫留無人機透過實體線路與地面設備連接，可確保長時間電力供應，並藉由制高優勢擴大類5G訊號涵蓋範圍，提供可靠安全之通訊網路，同時回傳高空俯瞰影像，以提升對現場狀況之掌控。視勤務需求將再部署穿戴式裝置，透過類5G訊號將現場即時影音回傳指揮車，作為指揮官調配警力之參考。

新北市近年結合在地特色推展觀光，舉辦萬金石馬拉松、平溪天燈節、貢寮海洋音樂祭及新北歡樂耶誕城等各類大型活動，吸引大批觀光人潮。觀光旅遊局在新北大都會公園舉辦為期4天的Pokemon GO Safari Zone遊戲活動，因地點鄰近捷運中和新蘆線及機場捷運線，交通便利，預計每日將吸引超過20萬人潮，活動維安工作不容忽視。

新北市警察局持續推動科技建警政策，運用「全方位3D科技維安網」傳輸大型活動現場即時影像，此次首創應用類5G專網通訊技術結合影音行動指揮車，快速機動部署長效運行無人機及穿戴式裝置，由地面到空中回傳現場即時影音，以達到訊息通報快、調度指揮快及勤務行動快三快之要求，讓指揮官掌握現場治安、交通狀況無時差，確保民眾安全。

▲ 應用類5G專網通訊技術，結合影音行動指揮車部署無人機。

▲ 應用類5G訊號回傳無人機及穿戴裝置現場即時影像。