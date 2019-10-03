　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

贊助生活費與機票單獨旅行60天！雲門第16屆「流浪者計畫」名單出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 第16屆雲門流浪者計畫：李銘宸的旅行計畫 （圖／李銘宸提供）
▲第16屆雲門「流浪者計畫」入選者之一：李銘宸的旅行計畫。 （圖／李銘宸提供）

記者林育綾／綜合報導

在人生感到茫然、渴望喘口氣的時候，很多人都想來一趟充電旅行，雲門的「流浪者計畫」長年來吸引許多青壯年爭相申請，今（3）日公布第16屆徵選結果，共有8名將可獲得生活費及機票獎助，到亞洲國家單獨旅行至少60天。

雲門的「流浪者計畫」，源自於創辦人林懷民曾經在年輕時流浪過，深知停下腳步、探索不同的世界、跟自己和他人對話，並從旅途中獲得啟發與養分，對創作者或社會工作者來說是非常重要的一件事。

因此他從2004年開始提供「流浪者計畫獎助金」，目的在獎助45歲以下青年創作者及社會工作者，獨自到海外進行「貧窮的充電旅行」，藉著流浪壯大視野、積蓄能量。在智榮基金會及各界長期支持下，16年來流浪者計畫已獎助154位專業傑出創作者及社會工作者。

請繼續往下閱讀...

而流浪者們返台後也持續活躍發展，例如第2屆的繪本作家許育榮，透過圖文將生活中的體悟轉化為養分，創作出美好的作品和讀者分享，2019年出版以大龍峒保安宮為題材的繪本《永保安康》，帶領讀者進行一趟奇幻的廟宇之旅。

第11屆的影像工作者陳惠萍，繼與施合峰合導的紀錄片《離岸堤》入選2015年高雄電影節、南方影展及2016年城市遊牧影展之後，最新紀錄片《漂流廚房》將於2019台北電影節特別放映。第13屆的編舞家周書毅，獨立製作《Break & Break!無用之地》獲頒2019年台新藝術獎年度表演藝術獎。

▲▼ 第16屆雲門流浪者計畫：趙聰義與族人參與石板屋修復工作 （圖／趙聰義提供）

▲▼第16屆雲門流浪者計畫入選者之一：趙聰義與族人參與石板屋修復工作。 （圖／趙聰義提供）

▲▼ 第16屆雲門流浪者計畫：趙聰義與族人參與石板屋修復工作 （圖／趙聰義提供）

此屆（第16屆）獲得流浪者計畫的8位獎助金得主包括：陳欣宏、李銘宸、趙聰義、吳偉民、梁德珊、黃慧瑜、李晏榛、陳柏煜。其中「文學／美術／建築類」2位、「社會服務類」2位、「表演藝術類」2位、「視覺藝術類」2位，將於2020年陸續出發赴泰國、日本、緬甸、印尼、菲律賓及台灣蘭嶼，踏上屬於他們自己的旅程。

不過雲門也曾證實，該計畫不會勉強流浪者「做出成果」、「為表現而表現」，否則就違背當初林懷民先生的計畫創立初衷了。

第16屆雲門「流浪者計畫」獎助者短介：

趙聰義：布農族，致力於原住民文化傳承、文學創作。這次，他要去同為南島語系的印尼，看看傳統達雅族的Rumah panjai「長屋」，與布農族稱為lumah的「家屋」，同樣面對不同的宗教、不同的政權，產生了什麼樣的轉變。這些，將成為日後繼續傳承的文化及創作養分之一。
   
李銘宸：劇場工作者，2009年發表首場演出創作，至今將近10年，有4個作品曾入圍台新藝術獎年度作品。這一次他希望藉由流浪者計畫，將自己的思緒及心境沉澱、歸零，重新找回覺察、感知的能力。

陳欣宏：將到泰國學習泰國笙，進入伊桑歌舞หมอลำ的世界，找到美麗、快樂與純粹。

吳偉民：赴人之島(蘭嶼)，透過採集創作、地景攝影，探索水的形態和島嶼的關係、人與自然的連結。

梁德珊：要從台灣回溯緬甸，尋找華人穆斯林的遷徙路徑，探訪他們的生活方式與信仰。

黃慧瑜：走訪馬尼拉布拉坎省等地的佔屋運動，探訪都市貧民的處境與生存策略。

李晏榛：探索緬甸國內對民主人權、公民社會與國家發展的在地多元觀點。

陳柏煜：以印尼傳統音樂甘美朗作為行動起點，以聲景擺脫視覺想像，找尋印尼/台灣、聲音/文字之間的拍頻。

更多關於「流浪者計畫」可參考官方網站：http://site.cloudgate.org.tw/wanderer/

▼相關報導▼

►雲門流浪者計畫超佛心！她「只用一張PPT」6分鐘淚崩回溯旅程

►在44小時火車表演給陌生人看　台灣青年魔術師到印度流浪神展開！

►當母親成為「女人」！與媽媽展開「流浪者計畫」驚覺：原來我才是文盲

►流浪者計畫十年了　林懷民：年輕的旅程鍛鍊出鐵漢

ET快訊
王瞳「殺到馬俊麟家」衝突影片曝光！家人飆罵正宮：把妳老公管好
「6.5米巨粗蟒蛇」現身澄清湖！7勇消白布蓋蛇頭　苦戰畫面曝
台電無預警停電！高雄「6區大停水」　影響至少20萬戶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲門流浪者計畫超佛心！她「只用一張PPT」6分鐘淚崩回溯旅程

在44小時火車表演給陌生人看　台灣青年魔術師到印度流浪神展開！

當母親成為「女人」！與媽媽展開「流浪者計畫」驚覺：原來我才是文盲

流浪者計畫十年了　林懷民：年輕的旅程鍛鍊出鐵漢

樹洞電影院、大師彩排免費看！衛武營連假4天變巨大遊樂場

新北大都會公園寶可夢熱力登場　侯友宜：讓抓寶迷盡情抓個夠

贊助生活費與機票單獨旅行60天！雲門第16屆「流浪者計畫」名單出爐

快訊／台電無預警停電！高雄「6區大停水」至少影響20萬戶

觀測台灣天氣110年！彭佳嶼氣象站大進化　鄭明典：這地理位置太重要了

三峽之光！　三峽茗茶祥興行蜜香紅茶、碧螺春閃耀國際

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

黑人乾妹妹婚禮大咖深情獻唱　范瑋琪、蕭敬騰輪飆神曲...超浪漫！

樹洞電影院、大師彩排免費看！衛武營連假4天變巨大遊樂場

新北大都會公園寶可夢熱力登場　侯友宜：讓抓寶迷盡情抓個夠

贊助生活費與機票單獨旅行60天！雲門第16屆「流浪者計畫」名單出爐

快訊／台電無預警停電！高雄「6區大停水」至少影響20萬戶

觀測台灣天氣110年！彭佳嶼氣象站大進化　鄭明典：這地理位置太重要了

三峽之光！　三峽茗茶祥興行蜜香紅茶、碧螺春閃耀國際

內壢車站有旅客跌落月台遭撞斃！　影響19列次、1萬370人

婆婆朋友酸全職媽：妳肥很難看！又諷「只在家帶孩很閒」　網見婆婆作為噴淚

徵信業真人開箱！黑絲襪妹「拗出蜜桃S線」趴地辣翻　臉書曝光…本尊更正

在太空看垃圾山、體驗登月50週年！14組神級創作「文化科技論壇」華山登場

小額終老險保額提高50萬可買2張　7月開放後保費衝破億元大關

陳珊妮登最後一期《LES》　感嘆：習慣看懶人包很危險！

直擊／Hey! Say! JUMP為台粉破例！轉頭對歌迷揮手600歌迷狂叫

王柏傑沒看《返校》避談王淨！帥氣站台PORTS V揭秘最愛單品

裘德洛18歲女兒愛麗絲「美翻巴黎時裝周」　網驚嘆：男神基因超強！

樹洞電影院、大師彩排免費看！衛武營連假4天變巨大遊樂場

蔡宜芳談偶像郭台銘　王浩宇留言反被酸「打柯批韓蹭小英」

桃園市議會通過　「亞洲．矽谷」創研中心土地作價投資案

不斷更新／富邦單局2失誤送4分　7局富邦17：4統一

向漁工致歉　陳其邁：針對全台橋樑總體檢！避免憾事再發生

生活熱門新聞

Skoda車98加2百！員工：..

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

妻月領12萬！30K夫辭職「帶..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚..

想解鎖帳戶！請事假到銀行「等1..

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄..

低壓發展中！　2地區周末變天轉..

北東周末再變天！下雨熱區出爐

星宇空服員亮相！主打宇宙星際感

週末變天！下週颱風可能生成

谷歌街景地圖驚見「全裸男女路邊..

南方澳大橋21年沒檢修！結構技..

對話曝！煞氣女嗆爆雇主「PO啥..

更多熱門

相關新聞

最罕見有機劇場！雲門在池上起舞

雲門舞集曾在去年「池上秋收稻穗藝術節」10週年時，演出林懷民舞作《松煙》，而公視表演廳的轉播團隊當時特別踏上稻田，克服萬難拍攝雲門舞者以百頃稻浪作為背景起舞的絕美景象，也呈現出池上這全世界罕見的「有機劇場」。今（20）日在淡水雲門劇場首映，將於9/21晚間11時、22日上午及下午10時在公視播出。

林懷民作品獲選英國「21世紀頂尖舞作」

朱銘創作66年　獲總統文化獎

暑假海灘沒半個孩童、露水都是輻射

5萬人等待什麼？外媒全版報導雲門演出

關鍵字：

雲門流浪者計畫雲門舞集林懷民

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

快訊／王瞳恍惚無神道歉！

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

馬俊麟認了「沒控制好我的感情」

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面