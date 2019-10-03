贊助生活費與機票單獨旅行60天！雲門第16屆「流浪者計畫」名單出爐



▲第16屆雲門「流浪者計畫」入選者之一：李銘宸的旅行計畫。 （圖／李銘宸提供）



記者林育綾／綜合報導

在人生感到茫然、渴望喘口氣的時候，很多人都想來一趟充電旅行，雲門的「流浪者計畫」長年來吸引許多青壯年爭相申請，今（3）日公布第16屆徵選結果，共有8名將可獲得生活費及機票獎助，到亞洲國家單獨旅行至少60天。

雲門的「流浪者計畫」，源自於創辦人林懷民曾經在年輕時流浪過，深知停下腳步、探索不同的世界、跟自己和他人對話，並從旅途中獲得啟發與養分，對創作者或社會工作者來說是非常重要的一件事。

因此他從2004年開始提供「流浪者計畫獎助金」，目的在獎助45歲以下青年創作者及社會工作者，獨自到海外進行「貧窮的充電旅行」，藉著流浪壯大視野、積蓄能量。在智榮基金會及各界長期支持下，16年來流浪者計畫已獎助154位專業傑出創作者及社會工作者。

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而流浪者們返台後也持續活躍發展，例如第2屆的繪本作家許育榮，透過圖文將生活中的體悟轉化為養分，創作出美好的作品和讀者分享，2019年出版以大龍峒保安宮為題材的繪本《永保安康》，帶領讀者進行一趟奇幻的廟宇之旅。

第11屆的影像工作者陳惠萍，繼與施合峰合導的紀錄片《離岸堤》入選2015年高雄電影節、南方影展及2016年城市遊牧影展之後，最新紀錄片《漂流廚房》將於2019台北電影節特別放映。第13屆的編舞家周書毅，獨立製作《Break & Break!無用之地》獲頒2019年台新藝術獎年度表演藝術獎。

▲▼第16屆雲門流浪者計畫入選者之一：趙聰義與族人參與石板屋修復工作。 （圖／趙聰義提供）

此屆（第16屆）獲得流浪者計畫的8位獎助金得主包括：陳欣宏、李銘宸、趙聰義、吳偉民、梁德珊、黃慧瑜、李晏榛、陳柏煜。其中「文學／美術／建築類」2位、「社會服務類」2位、「表演藝術類」2位、「視覺藝術類」2位，將於2020年陸續出發赴泰國、日本、緬甸、印尼、菲律賓及台灣蘭嶼，踏上屬於他們自己的旅程。

不過雲門也曾證實，該計畫不會勉強流浪者「做出成果」、「為表現而表現」，否則就違背當初林懷民先生的計畫創立初衷了。

第16屆雲門「流浪者計畫」獎助者短介：

趙聰義：布農族，致力於原住民文化傳承、文學創作。這次，他要去同為南島語系的印尼，看看傳統達雅族的Rumah panjai「長屋」，與布農族稱為lumah的「家屋」，同樣面對不同的宗教、不同的政權，產生了什麼樣的轉變。這些，將成為日後繼續傳承的文化及創作養分之一。



李銘宸：劇場工作者，2009年發表首場演出創作，至今將近10年，有4個作品曾入圍台新藝術獎年度作品。這一次他希望藉由流浪者計畫，將自己的思緒及心境沉澱、歸零，重新找回覺察、感知的能力。

陳欣宏：將到泰國學習泰國笙，進入伊桑歌舞หมอลำ的世界，找到美麗、快樂與純粹。

吳偉民：赴人之島(蘭嶼)，透過採集創作、地景攝影，探索水的形態和島嶼的關係、人與自然的連結。

梁德珊：要從台灣回溯緬甸，尋找華人穆斯林的遷徙路徑，探訪他們的生活方式與信仰。

黃慧瑜：走訪馬尼拉布拉坎省等地的佔屋運動，探訪都市貧民的處境與生存策略。

李晏榛：探索緬甸國內對民主人權、公民社會與國家發展的在地多元觀點。

陳柏煜：以印尼傳統音樂甘美朗作為行動起點，以聲景擺脫視覺想像，找尋印尼/台灣、聲音/文字之間的拍頻。

更多關於「流浪者計畫」可參考官方網站：http://site.cloudgate.org.tw/wanderer/

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