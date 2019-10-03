遠雄弊案回顧／趙藤雄行賄多次被收押　5.5億天價交保...每天得到派出所報到

▲遠雄弊案，趙藤雄當時以5億5000萬元天價交保，離開法院時神情凝重。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，下同）

財經中心／綜合報導

遠雄集團創辦人趙藤雄爭議不斷，近年來官司接踵而來，就連兒子也一併被起訴，令人難以忘懷的場景，就是2017年的遠雄弊案偵結，趙藤雄被依違反證交法、商業會計法、貪污治罪條例起訴，並求刑24年，隨後，法官裁定趙藤雄5億5000萬元交保，沒想到他的團隊竟在30分鐘內，分別將裝滿15大箱的現金直接抵達法院現場，讓人大開眼界。

趙藤雄涉及的官司，得從桃園八德合宜住宅案說起，當年，他涉嫌行賄前營建署長葉世文，遭到羈押禁見，最後判刑2年、緩刑5年，並支付國庫2億元定讞。

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沒想到2017年6月，又因涉入大巨蛋及新北土地開發案，再次遭收押。

趙藤雄被控使遠雄營造、東源營造、遠雄建設、遠雄人壽公司財報不實，且身為遠雄建設實際負責人，竟使遠雄建設、東源營造等為非常規交易，導致重大損害，遠雄人壽從中獲取不法利益1億多元。

誇張的是，還被查出有個人「小金庫」，就擺在遠雄集團財務室內，存放變價大巨蛋工地鋼筋「下腳料」的不法獲利。

為了承攬土城海山煤礦開發案、新莊安泰段開發案都市計畫審議，趙藤雄被控行賄新北市都市計畫委員劉演交；並以價值10萬元人蔘、及花蓮遠雄悅來飯店4天3夜住宿，行賄新北市城鄉局科長海治平。另外又以大巨蛋土方工程標案行賄周勝考，再以灌水追加工程、折扣買房金額持續行賄，使周勝考為開發案護航。又與洪嘉宏期約9500萬元賄款，實際交付750萬元。

2017年10月底，趙藤雄被起訴求處24年重刑，法官認為，趙藤雄犯的是本刑5年以上有期徒刑，又有雄厚財力足供潛逃出國後的生活，審酌全案偵辦完畢，因此裁定5億5000萬元交保。

裁定後，趙藤雄團隊即在半小時內分別將裝滿15箱現金送到法院現場，以5億5000萬元的天價交保，法官還限制趙藤雄住居、出境、出海，每天早上8點到10點，前往轄區三張犁派出所報到。

▲台北地方法院法官裁定，遠雄集團創辦人趙藤雄5.5億元交保。30分鐘，5.5億元保釋金最少15大紙箱，已經擺在法警室內。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

當趙藤雄離開台北地方法院，被媒體追問原本準備了多少錢？真的有小金庫嗎？趙藤雄不發一語、面色凝重，上車前雙手抱拳向媒體記者說謝謝。

趙藤雄在法庭上曾表示，自己雖然是遠雄集團大老闆，但從來不領薪水、交通費以及年終獎金，而且一年365天都在工作沒放假。這一番說法，就留待社會大眾，自己判斷信或不信了。