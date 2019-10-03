國銀海外投資賺飽飽　OBU單月獲利首度突破百億元大關

▲根據金管會統計，今年前8月國內總分行獲利衰退60.5億元，年減3.7%。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（3）日公布8月底本國銀行逾期放款情形，國際金融分行（OBU）8月單月稅前盈餘達105.4億元，年增40.4%，首度突破百億元大關，主要是單月投資利益增加帶動所致。

根據金管會統計，截至今年8月，本國銀行放款總餘額為29兆4,756億元，較上月底增加1,426億元；逾期放款金額為689億元，較上月底減少9億元；逾期放款比率為0.23%，較上月底減少0.01個百分點。

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統計顯示，今年8月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為594.97%，較上月底582.44%，增加12.53個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健。

另在獲利方面，今年前8月本國銀行稅前盈餘達2,595.2億元，年增率7%，其中國內總體分行達1,569.2億元，年減3.7%；國際金融分行（OBU）獲利為707.3億元，較去年同期增加180.5億元；海外分行達288.1億元，較去年同期增加46.1億元；大陸分行達30.6億元，年13.7%，顯現國內總分行獲利呈現衰退外，其餘則呈現成長態勢。

國內總分行今年前8月較去年同期減少60.5億元，金管會銀行局副局長黃光熙表示，儘管投資收益增加143億元，不過利息收益卻減少92億元所致，而今年前7月獲利減少原因也如此。

至於國銀大陸分行踩雷一事，黃光曦指出，一銀大陸分行8月多出100萬元逾放，主要是因大陸企業客戶放款逾期，目前銀行仍在積極處理中。