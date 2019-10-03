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台商回流再添四精兵　在台累計投資額達6152億元

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▲依經濟部統計，目前台商回台投資總額達6,152億元，預期可創造53,146個本國就業機會。（圖／記者湯興漢攝）

▲依經濟部統計，目前台商回台投資總額達6,152億元，預期可創造53,146個本國就業機會。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，經濟部投資台灣事務所今（3）日通過新灃企業、久正光電、東佑達自動化、宏致電子4家台商投資案，推升台商回台投資總額達6,152億元，預期可創造53,146個本國就業機會。

新灃企業以30年汽車腳踏墊與商用地墊OEM/ODM專業，深獲國際大廠青睞，生產線橫跨兩岸，其中蘇州廠一向以北美為主要市場，也是汽車大廠一級供應商。

請繼續往下閱讀...

官員指出，由於中美貿易戰對中國銷美汽車腳踏墊加徵25%關稅，為了因應銷售衝擊及市場需求商機，決定投入超過7億元啟動嘉義馬稠後工業園區廠房及產線擴增計畫，同時拓展新產品線，致力資源再生利用零廢棄的目標。

▲中美貿易戰開打至今已成持久戰，不確定性威脅加上政策引導的助力，加速台商回流。（圖／路透）

▲中美貿易戰開打至今已成持久戰，不確定性威脅加上政策引導的助力，加速台商回流。（圖／路透）

專攻中小型液晶顯示器及模組製造的久正光電，則決定縮減中國廠液晶顯示器模組(LCM)產能，返臺投資超過2億元在臺中工業區總部增設SMT 自動化產線，以因應輸美產品與HMI 人機介面新產品導入需求。同時持續提升研發技術及製程能力，掌握5G 網路、AI 人工智慧技術、IoT 物聯網相關應用的爆發商機。

以兩岸最大鋁擠型單軸機器人及電動缸製造名聞遐邇的東佑達集團，是許多大廠的自動化機器人首選，MIT保證品質行銷日本等15 個先進國家，成為唯一打入日本自動化供應鏈體系的臺灣品牌，更因技術能力受日商肯定而獲得日本自動化大廠YAMAHA及氣動元件大廠CKD投資。

官員指出，由於半導體、光電、檢測設備與電子工業等主要客戶群紛紛返臺，為了配合客戶需求及全球自動化成長浪潮，東佑達將投資逾10億元在臺南新吉工業區新建廠房，擴增線性滑軌、滾珠螺桿等關鍵元件產線，並提高產品自製能力，運用純熟機電整合能力開發更多元客製化商品，推動產業鏈互利共生共創價值。

▲台商回流一波波，經濟部投資台灣事務所今（3）日通過新灃企業、久正光電、東佑達自動化、宏致電子4家台商投資案。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者湯興漢攝）

▲台商回流一波波，經濟部投資台灣事務所今（3）日通過新灃企業、久正光電、東佑達自動化、宏致電子4家台商投資案。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者湯興漢攝）

宏致集團是目前極少數在臺灣建置生產製造中心(精工中心)的連接器臺廠，以雲端伺服器、網路通訊、高階精密連接器、無線射頻及高速訊號連接器與線組等高附加價值產品為重心，擁有自有品牌「ACES」行銷全球，外銷比重達85%，北美地區為主要出口市場之一。

為因應中美貿易戰，宏致逐步調降大陸地區電子連接線與電子連接器生產比重，加速移回臺灣生產。加上電子代工大廠主要客戶(廣達、英業達、仁寶、華碩、微星)均已逐步調高臺灣製造比重，以網路通訊、伺服器、手持式裝置、高階消費性電子產品為大宗，為因應客戶轉單需求，宏致將投入20億元在精工中心第二期擴增廠房及生產設備，加速擴充產能及發展精密細間距連接器線產品。

經濟部投資台灣事務所表示，中美貿易戰開打至今已成持久戰，不確定性威脅加上政策引導的助力，加速台商回流，觸發的轉單效應與帶動製造業固定資產投資成效超乎預期，再度擦亮臺灣製造招牌。

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