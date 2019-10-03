桃園長者用藥安全知識決賽出爐　樂活棒棒隊奪冠

▲桃園長者用藥安全知識決賽由樂活棒棒隊奪冠。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

看病要找醫生，用藥要諮詢藥師，而對於年長者而言，難免因一些小病痛上身得用藥。「桃園市2019年度長者用藥安全知識競賽」」3日於市府舉行頒獎，由樂活棒棒隊奪冠，龍寶貝醫藥小尖兵隊、桃園銀髮樂活隊分別獲得亞軍、季軍，參賽隊伍62隊，有3位90歲、11位80歲以上的長者參加，共同以寓教於樂的答題方式提升用藥知識。

▲龍寶貝醫藥小尖兵隊獲得亞軍。（圖／記者楊淑媛攝）

市府衛生局調查市民用藥情形，發現58%以上長者有用藥知識錯誤的問題，其中以藥品使用方法及適應症問題最多，常會造成用藥安全威脅，因此市府結合13區的社區關懷據點及藥事人員專業力量，推動「一據點一藥師」用藥安全宣講活動，讓藥師走入長者的生活圈，營造在地化的社區用藥安全網絡，今年已在13區據點辦理145場次，共計7,003位民眾宣揚健康用藥知識，經過藥師輔導正確用藥觀念，正確用藥知識顯著提升，也減少藥物浪費的情況。

▲桃園銀髮樂活隊獲得季軍。（圖／記者楊淑媛攝）



市長鄭文燦於出席頒獎典禮中指出，今年共有62支隊伍報名參加競賽活動，現場參加的長者除了熱情參與外，也積極的競答，長者們驚人的用藥知識及記憶力，長者充分表達正確用藥觀念與自信，更有多組隊伍結合社區特色或個人才藝等將隊員們打扮的光彩奪目，展現隊伍特色及長者參與的熱忱。

▲桃園長者用藥安全知識決賽。（圖／記者楊淑媛攝）

最後由6支隊伍進入決賽角逐冠軍頭銜，此次競賽第1名至第3名優勝隊伍，分別為樂活棒棒隊、龍寶貝醫藥小尖兵隊及桃園銀髮樂活隊，皆可獲得優渥商品禮券及獎座，另外也設有7組績優表現獎。