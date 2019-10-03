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好心收留他一家…卻因沒米煮飯被揍瞎　苦嘆：恩將仇報　

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▲▼全球暖化導致白米營養流失。（圖／取自免費圖庫Pixabay）　

▲葉男苦嘆，自己好心收留雲男一家，卻被他打到幾乎失明。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名酒鬼暴力雲姓男子經常酒後對妻子施暴，雲男因經濟困難，一家人都住在姊夫葉男家，沒想到他卻因找不到白米煮飯連姊夫都揍，姊夫被他揍到左眼幾乎失明的狀態，因此提告並求償60萬。雲男雖坦承手後動手，卻耍賴稱人在坐牢，沒錢可還，但法官認為，葉男請求賠償精神慰撫金的主張有理，判酗雲男應賠60萬元。

葉男向法官表示，雲男是他的妻舅，由於雲男以打零工維生，經濟狀況不是很好，所以一家人都住在葉家。由於雲男有酗酒習慣，酒後會對妻小施暴，有時連葉男自己也慘遭毒手。2017年6月間，雲男又喝得醉醺醺回家，因找不到白米煮飯，竟懷疑他故意藏米捉弄對方，出手毆打葉男。

雲男朝著葉男臉部狂揍，導致他兩眼黑青變成熊貓眼，經醫師診斷，葉男右側眼視神經損傷、雙眼瞼及雙眼周圍區域鈍傷，甚至左眼水晶體半脫位，視網膜剝離併視網膜裂孔，經手術治療後，左眼裸視最佳視力仍然僅剩0.1，已達嚴重減損左眼視能，視力無法恢復的重傷害。雲男被法官依重傷害罪判刑3年7個月。

葉男表示，自己好心收留雲男一家人，還幫他照顧小孩，讓他可以去工作賺錢，沒想到卻換來恩將仇報，還打瞎他的眼精，嚴重損害他的生活，連工作都受到影響，因此像雲男要求賠償60萬元。

雲男向法官表示，他目前在監獄服刑中，無力償還，不過，法官認為，葉男遭雲男打瞎，於身體及精神上均受有相當痛苦，認定葉男請求賠償精神慰撫金的主張有理，判雲男應賠60萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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