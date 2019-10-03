「在美國暴民早被開槍打死」　苗博雅引戰了：在美國行政長官早就普選了

▲苗博雅在臉書回應，「要事在美國暴民早就被開槍打死」的說法。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

當群眾運動發生警民流血衝突時，會有一派聲音表示，「要是在美國，暴民早就全被開槍打死了」。對此台北市議員苗博雅卻有不同的看法認為，「要是在美國，行政長官早就普選了，要是在美國，立法會早就全部普選了」反諷對於支持開槍言論的說法。

苗博雅全文如下：

「要是在美國，暴民早就全被開槍打死了！」

是嗎？要講美國，那我們就來講：

要是在美國，

行政長官早就普選了

要是在美國，

立法會早就全部普選了

要是在美國，

早就行政、立法、司法三權分立了

要是在美國，

行政長官不會強推送中條例

要是在美國，

立法會選舉早就取消功能界別了

要是在美國，

檢察官早就調查警察濫權了

要是在美國，

早就成立獨立調查委員會了

要是在美國，

違法施暴的警察早被調查追究了

要是在美國，

警察違法施暴，早就賠償天價了

要是在美國，

新屋嶺私刑早被追究了

要是在美國，

打瞎救護員和記者眼睛的警察，

早就被調查追究了

要是在美國，

警察使用武力指引規則就公布周知了

要是在美國，

警察不能衝進地鐵車廂暴打路人

要是在美國，

政府不能任意DQ候選人資格，

不能任意DQ當選的議員

要是在美國，

超過四分之一的人民走上街頭抗議，高層政客早就引咎辭職了

要是在美國，

人民擁有合法持槍的權利

要是在美國，

遇到拒絕民主的殖民者，

人民早就拿槍革命起義了

一直嚷嚷美國警察也會開槍的人，

曾經為香港發生的不公義發聲嗎？

要講美國，

怎麼只講美國警察會開槍，

其他都不講？

不懂嗎？那真是井底之蛙

裝不懂嗎？

那就承認你只會站在港府、港警和中共的角度看事情吧，別裝中立客觀了！



網友在苗博雅臉書留言表示，「沒錯！井底之蛙最愛嘴」、「在美國，可以合法開槍的不只警察」、「要是在美國，根本不存在五大訴求而需要站上街頭」、「在美國，起義的人民隨便掏都是半自動步槍，誰他X跟你浮板跟雨傘」、「

這打的很大聲，臉腫了」、「每次看阿苗戰人就很爽」。



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