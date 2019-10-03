慰問南方澳斷橋14外籍漁工　陳其邁：每人發放2萬救助金

記者游芳男、柯沛辰／宜蘭報導

行政院副院長陳其邁3日傍晚慰問「新臺勝」船隊14名外籍移工，並對斷橋造成重大傷亡、財損致歉。由於移工相關證件及部分財物隨船沉沒，陳其邁已允諾先發放移工每人2萬元生活救助金，並提供相關協助。

陳其邁表示，這些移工朋友都是台灣的客人，如今不幸的事情，他很難過和遺憾，後續一定會把移工朋友的生活照顧好，包括就業、遭受到的傷害和財產損失，也責成農委會、交通部透過緊急災害的救助，希望能以最快的時間讓移工們回復到平靜的生活，也對此再度表達歉意。

▲陳其邁慰新臺勝船隊移工，說明後續補償措施。（圖／記者游芳男攝）

陳其邁說，針對港區附近商家及漁民因這次災害直接、間接的損傷，剛剛農委會已經做過報告，後續將協調交通部、漁會、當地縣政府來處理，政府一定會好好補償，讓南方澳店家、居民們盡快回復往昔生活。

農委會副主委陳添壽補充，除了剛剛所說的，針對漁船近幾天無法出去作業的補償，今天已經跟漁民達成共識，「將視當地魚市場交易的狀況，有一個標準，計算船不同的噸位，一噸880元的計算，大小不一這樣子，這個也授權給漁會這邊造冊，盡快來核發這個補償金。」

至於部分漁工有一些財產隨船沉沒，或有其他財損。陳添壽說，稍早也已經做了決定，「每人先發兩萬，來因應日常生活所需。」

▲農委會副主委陳添壽補充說明。（圖／記者游芳男攝）