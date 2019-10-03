▲ 10月交通新制上路，三峽警加強取締「電動自行車」違規。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

電動自行車因不需駕照，近期成為現今許多民眾代步的新興工具，加上免駕照、不用懸掛車牌等便利性，使民眾改變短程代步習慣，造成許多道路交通危險，立法院2019年5月三讀修正條文，除明定將「慢車違規」納入規範管理，並新增禮讓導盲犬等規範，並調整部分違規罰鍰金額，並自10月1日起正式施行。

三峽警分局表示，電動自行車納入規範前，民眾騎乘電動車即便不戴安全帽也沒有相關罰則，《道路交通管理處罰條例》修正後，騎乘電動自行車上路一律均須戴安全帽，違反規定者罰300元；擅自變更改裝車輛，罰1800元到5400元。另其他條文修改部分如，車輛在轉彎或變換車道前，未依規定使用方向燈，罰鍰提高1200元至3600元；慢車駕駛人行經行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者，不暫停禮讓者處600元至1200元罰鍰。未依規定使用合格的兒童座椅，裁罰300元到600元等各項規定。

三峽警分局長李建廣呼籲，目前新制上路，警方除了加強宣導並會針對違規者取締。市場、公園等公共場合宣導，並提醒電動自行車高使用族群遵守相關法規，並於10月1日起開始加強執法，呼籲民眾切勿以身試法，一起營造優質的交通環境。