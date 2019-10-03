

▲輸送帶串連6大展區、60個文創店家，「2019高雄設計節」駁二登場！（圖／高雄市政府文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

2019高雄設計節以「Rethink 設計大高雄」為主題，現場用貨物輸送帶串連食、衣、住、行、育、樂6大展區，同時以「創意逛大街」與高雄60個文創店家做串連，即日起至11月3日於駁二藝術特區登場！

今年高雄設計節在「行」的單元，跨域與台灣福斯商旅Caddy IPC、Caravelle IPC兩款社福車合作，獨家設計「無障礙輪椅進出坡道」，可容納最多類型之市售輪椅，參展設計團隊ADC STUDIO在車輛功能優勢上以「Hello Kab」為題，從宜居生活、觀光勝地為思考點，實驗「無障礙計程車」示範計畫，賦予高雄計程車隊新形象，期望滿足城市裡任何「行」的需求。



▲實驗「無障礙計程車」示範計畫。

在「食」主題上，由IF OFFICE馮宇及施真穎兩組創作者，帶民眾挖掘城市土生土長的「好料」。馮宇表示，吃是他的興趣，所以這次特地以食為主題，將高雄農產品與鄉鎮郵遞區碼做有趣的組合，匯集各區農產打造一致性的品牌形象，探討地方物產品牌化的可能。

「衣」主題中，WISDOM®設計團隊以清潔環保工作者為思考對象，依其工作性質及型態量身打造具備機能、舒適及安全，也足以應對各種環境與氣候之工作服，傳遞專業職業形象及象徵責任、信任的使命感。

而在「住」主題中，高雄人朗朗上口的棋盤式道路名「一心二聖三多四維…」也成為設計師發揮題材，黃中星、楊少鈞、廖韡三位設計師，將地方文化符碼注入城市標示系統設計，打破大眾對於路牌門牌公式化的印象，擷取高雄38區地域關鍵字實驗區徽的幾何造型設計。

「育」主題中，以壽山動物園為示範對象，設計團隊Project On Museum提出兼顧美學及功能的識別系統設計，生動多變的視覺及動態圖像，可滿足孩童教育層面的需求，也讓家長對園區規劃一目了然，設計團隊更設計出令人想收藏的動物園海報簡介，限量提供給展場內拍照上傳的朋友。

而到了高雄港口大城，若想體驗不同視野的港都之美，渡輪絕對是不二選擇，在「樂」主題，設計團隊伊德設計重新思考「渡輪」共享移動及永續友善的識別形象，期望帶動不一樣思維的海洋公路，在吸引觀光客到訪的同時，無形中也為城市觀光加分。



▲「2019高雄設計節」即日起至11月3日於高雄駁二藝術特區P2倉庫登場。

高雄設計節周邊活動「60X60ArtLink創意逛大街」更邀請60位插畫家設計60個不同角色，以插畫角色串聯高雄在地60間特色店家。

「2019高雄設計節」即日起至11月3日，於高雄駁二藝術特區P2倉庫登場，更多售票與相關展覽資訊，可至駁二官網或高雄設計節官網查詢。